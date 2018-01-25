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    Асьер Гаритано

    Тренер
    Имя Асьер
    Фамилия Гаритано
    Гражданство Испания
    Дата рождения 6 декабря 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Алавес 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.08.2021 Алавес 1 : 4 Реал
    21.08.2021 Алавес 0 : 1 Мальорка
    27.08.2021 Валенсия 3 : 0 Алавес
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