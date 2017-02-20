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    Главный тренер «Леганеса» рассчитывал на ничью с «Барселоной»

    Главный тренер «Леганеса» Асьер Гаритано уверен, что у его команды были все шансы на ничейный результат встречи с «Барселоной», но гол с пенальти Лионеля Месси в концовке матча спутал все планы его команды.

    «Барселоне» пришлось трудно в игре с нами после поражения в Лиге чемпионов со счетом 0:4 от «ПСЖ». Да, мы и сами очень расстроены результатом этого матча, так как были близки как никогда к тому, чтобы сыграть вничью. Наша цель в этой игре состояла в том, чтобы после нее стать сильнее, и мы добились ее», – сказал Гаритано после финального свистка.

    Матч 23-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Леганес» закончился со счетом 2:1.

    Источник: Marca

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    20.02.2017 07:32
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