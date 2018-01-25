Тренер «Леганеса»: «Мы верили, что можем пройти «Реал»

Главный тренер «Леганеса» Асьер Гаритано заявил, что с первого дня верил в победу над «Реалом» в четвертьфинале Кубка Испании.

«Главной предпосылкой победы над «Реалом» была вера в такой результат. С тех пор как «Реал» достался нам в соперники, мы верили, что можем выйти в полуфинал. Мы говорили об этом и после первого матча.

Во ответной игре мы действовали особенно удачно перед воротами соперника. Мы были уверены, что у нас будут возникать голевые моменты», – заявил после матча тренер.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Реал» – «Леганес» завершился со счетом 1:2 (первый матч – 1:0).