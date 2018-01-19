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Кубок Испании
Леганес - Реал
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Материалы
19 января 2018
09:34
Тренер «Леганеса»: «В матче с «Реалом» играли на победу»
08:43
Зидан: «Нельзя сказать, что «Реал» играл отлично, но мы добились важной победы»
2
07:31
Асенсио: «Леганес» – отличная команда, которая очень хорошо играет в обороне»
06:42
«Реал» потерял Вальехо из-за травмы бедра
01:19
Кубок Испании. «Реал» вырвал победу у «Леганеса»
3
Леганес - Реал
18.01.2018, Четверг, 23:30 мск
Леганес, стадион
Мунисипал де Бутарке
Испания. Кубок, 1/4 финала
, первый матч
Леганес
-
Реал
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Протокол
История игр
Комментарии (5)
Испания. Примера (2016/2017)
30 тур
5 апреля, среда
22:30
Леганес
2:4
Реал
11 тур
6 ноября, воскресенье
14:00
Реал
3:0
Леганес
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Рейтинг:
+2556
andrej-lucevich
19 января 2018, 18:58
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реал потиху сдувается
0
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Рейтинг:
+10
Миша Миша
19 января 2018, 15:00
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Ставка Сыграла!
0
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Рейтинг:
+16622
афоня72
19 января 2018, 12:39
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Прое*бал ничью 1000х4.3
1
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Рейтинг:
+13
AVATAR 2001
18 января 2018, 23:25
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П2 ТБ 2.5
2
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Рейтинг:
+46
semenov m
18 января 2018, 12:45
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Н ТМ2,5
0
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