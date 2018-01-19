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Леганес - Реал

18.01.2018, Четверг, 23:30 мск Леганес, стадион Мунисипал де Бутарке Испания. Кубок, 1/4 финала , первый матч Леганес - Реал
Испания. Примера (2016/2017)
30 тур
5 апреля, среда 22:30 Леганес 2:4 Реал
11 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Реал 3:0 Леганес
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 19 января 2018, 18:58

    реал потиху сдувается

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    Рейтинг: +10

    Миша Миша 19 января 2018, 15:00

    Ставка Сыграла!

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    Рейтинг: +16622

    афоня72 19 января 2018, 12:39

    Прое*бал ничью 1000х4.3

    1
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    Рейтинг: +13

    AVATAR 2001 18 января 2018, 23:25

    П2 ТБ 2.5

    2
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    Рейтинг: +46

    semenov m 18 января 2018, 12:45

    Н ТМ2,5

    0
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