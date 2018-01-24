Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Леганес
Реал - Леганес: обзор матча 24 января 2018
Реал
24.01.2018, среда, 23:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Леганес
47'
К. Бензема
31'
Х. Эрасо
55'
Габриэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Леганес
Желтая карточка
С. Рамос
80'
75'
Желтая карточка
Н. Чампанье
55'
ГОЛ! 1:2!
Габриэл
Пас отдал
Х. Эрасо
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Васкес
47'
31'
ГОЛ! 0:1!
Х. Эрасо
27'
Желтая карточка
Тито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
4-2-3-1
1
Касилья
19
Эрнандес
6
Начо
93
Рамос
2
Хакими
14
Льоренте
8
Ковачич
10
Асенсио
22
Иско
17
Васкес
9
Бензема
4-3-3
13
Чампанье
22
Сиовас
5
Бустинса
2
Тито
15
Рико
18
Габриэл
14
Эрасо
5
Брашанац
25
Эль-Жар
39
Амрабат
12
Бове
Остались в запасе
Реал
Леганес
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Реал - Леганес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Новости команд
Все
Реал
Леганес
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Куртуа продлил контракт с «Реалом»
Вчера, 14:59
«Реал» установит сумму в 1 миллиард отступных за капитана команды
Вчера, 14:33
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Куртуа продлил контракт с «Реалом»
Вчера, 14:59
«Реал» установит сумму в 1 миллиард отступных за капитана команды
Вчера, 14:33
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+