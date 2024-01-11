Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ла Лига 2026/2027
Команды
Хетафе
Борха Майорал
€ 6 млн
Борха Майорал
Хетафе
5 апреля 1997 (29)
#9 | Нападающий
184 см
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Арсенал» намерен купить победителя ЛЧ в составе «Реала»
2024.01.11 23:49
1
«Реал» продал Майораля в «Хетафе» за 10 миллионов
2022.08.01 15:36
«Реал» готов купить нового форварда, но при одном условии
2022.07.29 13:30
«Реал» разочаровался в Йовиче и Мариано. Клуб рассматривает вместо них двух форвардов
2022.06.12 21:53
«Хетафе» арендовал у «Ромы» Майорала и Вильяра
2022.01.13 23:31
Нерес, Оршич, Морено и Майорал – претенденты на звание игрока недели в ЛЕ
2021.03.19 13:19
2
Официально: «Рома» на два года арендовала форварда «Реала» Майорала
2020.10.02 19:56
Примера. «Леванте» выиграл у «Бетиса», забив четыре мяча
2020.06.28 17:30
«Реал» объявил о переходе Майорала в «Леванте»
2019.07.29 22:47
Майораль – четвертый экс-игрок «Реала», забивший «Барселоне» в этом сезоне
2019.01.11 09:00
2
Майорал: «Я ушел из «Реала» из-за Диаса»
2018.09.13 22:42
Видео
«Леванте» арендовал Майорала у «Реала»
2018.08.31 21:35
2
«Реал» летом не будет покупать нападающих. В атаке сыграют Бензема и Майорал
2018.08.03 19:03
10
Майорал заявил, что ему придется уйти из «Реала» по завершении сезона
2018.04.30 16:38
1
Рамос сказал четырем игрокам «Реала», чтобы они искали себе новые клубы
2018.04.16 17:59
23
Кубок Испании. «Реал» сыграл вничью с «Фуэнлабрадой», но вышел в следующий раунд
2017.11.29 01:18
1
Карвахаль верит в бомбардирские качества Майораля
2017.09.18 09:47
Зидан похвалил Майораля после матча с «Сосьедадом»
2017.09.18 08:44
Примера. Голы Майорала и Бэйла помогли «Реалу» обыграть «Реал Сосьедад»
2017.09.17 23:40
5
Зидан обещает предоставлять много игрового времени Майоралу
2017.08.26 17:45
«Хетафе» проявляет интерес к 20-летнему нападающему «Реала»
2017.08.13 07:23
В «Реале» рекордное количество испанцев за 13 лет
2017.07.16 12:00
1
Бундеслига. «Вольфсбург» уступил на своем поле «Вердеру»
2017.02.25 00:40
Майорал: «Роналду, Бэйла и Бензема сложно выбить из основы»
2016.12.30 11:04
1
Майорал мог перейти в «Спартак»
2016.07.27 18:42
3
Майорал: «В «Вольфсбурге» меня ждет новый этап карьеры»
2016.07.21 07:10
Майорал сменит «Реал» на «Вольфсбург»
2016.07.10 13:17
«Реал» продлил контракт с Майоралем
2016.02.02 17:02
«Челси» заинтересован в покупке нападающего «Реала»
2016.01.31 16:53
В заявке «Реала» на матч с «Кадисом» был еще один футболист, который не имел права выходить на поле
2015.12.03 13:14
1
2
Главные новости
Стал известен 3-й претендент на место Альбы в «Ростове»
13:17
2
Экс-игрок сборной Англии может перейти в клуб РПЛ
13:08
Агент Карпукаса раскрыл, просил ли с игроком 200 миллионов у «Локомотива»
12:52
Назван 2-й кандидат на замену Альбе в «Ростове»
12:39
1
Кузяев нашел новый клуб в РПЛ
12:10
4 клуба из топ-5 лиг заинтересовались российским игроком ЦСКА
11:57
Аршавин сказал, кто выиграет гонку бомбардиров в РПЛ
11:46
6
Фото
Самые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
11:37
3
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
Фото
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+