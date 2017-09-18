Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карвахаль верит в бомбардирские качества Майораля

    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль отметил важность гола в исполнении нападающего Борхи Майораля во встрече с «Сосьедадом». По его словам, молодой игрок еще принесет пользу «сливочным».

    «Мы понимали, что в случае проигрыша будем отставать от лидеров на семь очков. В этом матче было очень непросто, тем более на выезде. Хорошо, что команда смогла проявить характер.

    Борха Майорал забил просто отличный мяч. И очень нужный. У нас глубокий состав, а Майорал способен помочь команде и забивать голы», – считает Карвахаль.

    Матч четвертого тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» – «Реал» закончился со счетом 1:3. Майорал записал в этой встрече на свой счет гол и результативную передачу.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2017 09:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11