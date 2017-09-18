Карвахаль верит в бомбардирские качества Майораля

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль отметил важность гола в исполнении нападающего Борхи Майораля во встрече с «Сосьедадом». По его словам, молодой игрок еще принесет пользу «сливочным».

«Мы понимали, что в случае проигрыша будем отставать от лидеров на семь очков. В этом матче было очень непросто, тем более на выезде. Хорошо, что команда смогла проявить характер.

Борха Майорал забил просто отличный мяч. И очень нужный. У нас глубокий состав, а Майорал способен помочь команде и забивать голы», – считает Карвахаль.

Матч четвертого тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» – «Реал» закончился со счетом 1:3. Майорал записал в этой встрече на свой счет гол и результативную передачу.