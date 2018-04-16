Рамос сказал четырем игрокам «Реала», чтобы они искали себе новые клубы

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос передал нескольким молодым товарищам по команде сообщение от президента клуба Флорентино Переса.

Глава сливочных запланировал большую чистку состава грядущим летом. Среди футболистов, от которых намерены отказаться мадридцы, – защитник Хесус Вальехо, полузащитники Маркос Льоренте и Даниэль Себальос, а также нападающий Борха Майорал.

Рамос пообщался со всеми четырьмя игроками, предупредив их о планах руководства и призывав начать работу над поиском новых клубов.

Перес и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пришли к выводу, что данный квартет не имеет будущего в команде.