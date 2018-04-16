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  • Рамос сказал четырем игрокам «Реала», чтобы они искали себе новые клубы

Рамос сказал четырем игрокам «Реала», чтобы они искали себе новые клубы

16 апреля 2018, 17:59
23

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос передал нескольким молодым товарищам по команде сообщение от президента клуба Флорентино Переса.

Глава сливочных запланировал большую чистку состава грядущим летом. Среди футболистов, от которых намерены отказаться мадридцы, – защитник Хесус Вальехо, полузащитники Маркос Льоренте и Даниэль Себальос, а также нападающий Борха Майорал.

Рамос пообщался со всеми четырьмя игроками, предупредив их о планах руководства и призывав начать работу над поиском новых клубов.

Перес и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пришли к выводу, что данный квартет не имеет будущего в команде.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Реал Рамос Серхио Себальос Даниэль Льоренте Маркос Майорал Борха Вальехо Хесус Перес Флорентино
Комментарии (23)
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Shogun
1523890910
Кто не играет, тот не ест
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DeutschlandUberAlles
1523891482
Совсем о*уел Серёга. Страх потерял.
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Евгений Агеев
1523891831
Опять ребята со "свечками" вылезли)
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Патронташ
1523892091
Давно были подозрения что Сережа передаст.
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giluxa1963
1523892771
вот и правильно а то поставят перед фактом за день а так есть время найти себе что то
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DeStar
1523892862
Если так, то просто рамосу как капитану и приближенному к этим игроками попросили сообщить, хотя я думаю, что по любому должен быть нормальный разговор с верхами в клубе. А так ... ну это молодняк, это рамос и роналду условные, вхожи в любой кабинет, а эти вряд ли. Да и тут ведь все мелкие. их в команду подтянули недавно, им бы по арендам всем. Себальоса я бы оставил, если модрич уйдет ,лишним не будет.
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Jackson88
1523893751
та пи*дёжью попахивает, это очень перспективный молодняк, только практики у них нет, им бы практики побольше, будут очень хорошие игроки, особенно перспективные это Себальос и Майорал)
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САНЁК17
1523895439
Эти новички приобретали будет играть,когда команда займёт первую место в примере,а команда сейчас занимает 3 место,и хромает.Так что ждите , пока ваши братья не замёт верхнюю точку.
Ответить
zigbert
1523955527
А сам Перес не мог с ними поговорить?
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САНЁК17
1523979098
Я извиняюсь за вчерашнюю статью,был пьян\\\\\\\\сорри
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