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    Рамос сказал четырем игрокам «Реала», чтобы они искали себе новые клубы

    Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос передал нескольким молодым товарищам по команде сообщение от президента клуба Флорентино Переса.

    Глава сливочных запланировал большую чистку состава грядущим летом. Среди футболистов, от которых намерены отказаться мадридцы, – защитник Хесус Вальехо, полузащитники Маркос Льоренте и Даниэль Себальос, а также нападающий Борха Майорал.

    Рамос пообщался со всеми четырьмя игроками, предупредив их о планах руководства и призывав начать работу над поиском новых клубов.

    Перес и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пришли к выводу, что данный квартет не имеет будущего в команде.

    Источник: Tribalfootball

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    16.04.2018 17:59
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 17 апреля 2018, 18:31

      Я извиняюсь за вчерашнюю статью,был пьян\\\\сорри

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      Рейтинг: +100709

      zigbert 17 апреля 2018, 11:58

      А сам Перес не мог с ними поговорить?

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 апреля 2018, 10:30

      Я б Себалльоса в Юве забрал))

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      Рейтинг: +271

      artem 81 17 апреля 2018, 08:05

      Это наверное он со скамейки посмотрел, что творится в Реале)))

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 17 апреля 2018, 04:45

      Ну да, сам президент зассал сказать. Молодёжь будут наигрывать, в принципе все перспективные.

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 апреля 2018, 19:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Эти новички приобретали будет играть,когда команда займёт первую место в примере,а команда сейчас занимает 3 место,и хромает.Так что ждите , пока ваши братья не замёт верхнюю точку.

      -6
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > САНЁК17 16 апреля 2018, 19:41

      Чё?

      5
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > САНЁК17 16 апреля 2018, 20:13

      Я вот вообще не понимаю, как можно быть таким олухом неграмотным???

      6
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      Рейтинг: +142

      SERG63 > САНЁК17 16 апреля 2018, 20:30

      Я давно так не веселился....о чем это...

      3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 16 апреля 2018, 18:53

      Да и не нужны они. Им играть нужно

      0
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 16 апреля 2018, 18:49

      та пи*дёжью попахивает, это очень перспективный молодняк, только практики у них нет, им бы практики побольше, будут очень хорошие игроки, особенно перспективные это Себальос и Майорал)

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 16 апреля 2018, 18:42

      да нифига не заработать на этих. Пусть лучше остаются. вышлите в аренду куда как того шведа (как уж его там?)

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > panmon 16 апреля 2018, 18:54

      норвежец Эдегор сильно расстроился узнав что его шведом обозвали)

      3
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Недовольный 16 апреля 2018, 21:22

      Ну ок:)
      Реал от его игры не меньше расстроился

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > panmon 17 апреля 2018, 06:56

      от его игры все расстроились именно после перехода в реал)в этом "королевстве" все деградируют.А мог бы в хорошего игрока вырасти возможно.Хотя пока он не там,так что шансы еще есть

      -1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Недовольный 17 апреля 2018, 08:18

      Так у этого Эдегора отец в норвегии олигарх какойто,вот Перес с его отцом замутился в бизнесе, отец его дал тендер огромный компании Переса( У него не только Реал в активах) а в замен Перес сынка подтянул в Реал и пропиарил))) а сейчас то уже дело сделано и парниша этот никому не нужен в Реале

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Dgad 17 апреля 2018, 11:50

      спасибо, интересно

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 16 апреля 2018, 18:34

      Если так, то просто рамосу как капитану и приближенному к этим игроками попросили сообщить, хотя я думаю, что по любому должен быть нормальный разговор с верхами в клубе. А так ... ну это молодняк, это рамос и роналду условные, вхожи в любой кабинет, а эти вряд ли. Да и тут ведь все мелкие. их в команду подтянули недавно, им бы по арендам всем. Себальоса я бы оставил, если модрич уйдет ,лишним не будет.

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