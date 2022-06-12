«Реал» разочаровался в Йовиче и Мариано. Клуб рассматривает вместо них двух форвардов

Лука Йович и Мариано Диас могут покинуть «Реал».

Клуб разочаровался в нападающих и рассматривает на их места новых игроков.

Ожидается, что сменщиками Йовича и Диаса в первой команде станут Борха Майорал и Хуанми Латаса.

Майорал последние четыре сезона провел в аренде.

Латаса – игрок «Кастильи». В прошедшем сезоне он забил 13 голов за вторую команду «Реала».

«Реал» также интересуется Рахимом Стерлингом и Габриэлем Жезусом из «Манчестер Сити», однако сейчас их трансферы невозможны из-за квоты на футболистов не из стран-членов Евросоюза.