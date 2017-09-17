Примера. Голы Майорала и Бэйла помогли «Реалу» обыграть «Реал Сосьедад»

В матче четвертого тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле потерпел поражение от «Реала». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Аноэта», завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридского клуба.

Победа позволила сливочным набрать восемь очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице. Команда из Сосьедада осталась на третьей позиции.

Чемпионат Испании. Примера. 4-й тур

Реал Сосьедад – Реал – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Майорал, 19; 1:1 – Родригес, 28; 1:2 – Родригес, 36 (в свои ворота); 1:3 – Бэйл, 61.

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