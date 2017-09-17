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    Примера. Голы Майорала и Бэйла помогли «Реалу» обыграть «Реал Сосьедад»

    В матче четвертого тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле потерпел поражение от «Реала». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Аноэта», завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридского клуба.

    Победа позволила сливочным набрать восемь очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице. Команда из Сосьедада осталась на третьей позиции.

    Чемпионат Испании. Примера. 4-й тур

    Реал Сосьедад – Реал – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Майорал, 19; 1:1 – Родригес, 28; 1:2 – Родригес, 36 (в свои ворота); 1:3 – Бэйл, 61.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2017 23:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 18 сентября 2017, 10:14

      Эх, такой коеф. на Реал был, тормознул я)

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 18 сентября 2017, 01:45

      сосьедад помог будем честны, реал чето никакой с апоэлем натужно выиграли левый пендаль нарисовали

      0
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 18 сентября 2017, 00:24

      Алло, бомбардир, когда уже матчи Примеры будут висеть в разделе "матчи"?

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 18 сентября 2017, 00:05

      СЛОЖНАЯ ПОБЕДА ЧТО УЖ ГОВОРИТЬ

      0
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      Рейтинг: -55

      Real. 17 сентября 2017, 23:44

      с победой Реал Мадрид

      0
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