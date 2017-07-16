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    В «Реале» рекордное количество испанцев за 13 лет

    В пятницу «Реал» анонсировал переход полузащитника Даниэля Себальоса из «Бетиса». Контракт с 20-летним футболистом будет подписан сроком на шесть лет.

    Хавбек стал 13 футболистом с испанским паспортом в команде Зинедина Зидана. Показатель является рекордным с лета 2004 года, когда в составе сливочных было такое же количество испанцев.

    Испанцы в «Реале»:

    1. Кико Касилья, вратарь

    2. Рубен Янес, защитник

    3. Даниэль Карвахаль, защитник

    4. Хесус Вальехо, защитник

    5. Серхио Рамос, защитник

    6. Начо, защитник

    7. Иско, полузащитник

    8. Дани Себальос, полузащитник

    9. Маркос Льоренте, полузащитник

    10. Альваро Мората, нападающий

    11. Лукас, нападающий

    12. Марко Асенсио, нападающий

    13. Борха Майорал, нападающий

    Источник: Marca

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    16.07.2017 12:00
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 17 июля 2017, 17:26

      И при этом - сколько из них в основе? 3, от силы - 4..)

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