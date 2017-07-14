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«Реал» объявил о подписании шестилетнего контракта с Себальосом

14 июля 2017, 11:28
2

Пресс-служба «Реала» объявила о достижении договоренности о переходе полузащитника «Бетиса» Даниэля Себальоса. 20-летний футболист в ближайшее время будет представлен в качестве игрока мадридского клуба.

Контракт игрока с «Королевским клубом» рассчитан на шесть лет. Официальная презентация Даниэля состоится 20 июля в 14:00 по московскому времени. Уже на следующий день хавбек присоединится к «Реалу» в США, где команда готовится к новому сезону.

В прошедшем сезоне Себальос сыграл в 30 матчах испанской Примеры, забив два гола и отдав две результативные передачи.

Таблица летних трансферов Примеры​

Источник: ФК «Реал»
Испания. Примера Трансферы Бетис Реал Себальос Даниэль
Комментарии (2)
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hevbn 28
1500023766
Он конечно парень толковый , но думаю, что самое лучшее для Себальоса будет следующие один-два года как минимум сыграть где нибудь в аренде, например в том же Бетисе .Дани уже привык играть много , а в Реале он вообще не будет играть пока, по крайней мере в старте. А вообще для Реала эта весьма хорошая покупка, с одной стороны он может и заиграть за команду в перспективе , а с другой через пару лет его можно будет и продать например в Англию за дорого , если он не подойдет Реалу конечно. Желаю ему успехов в карьере.
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multiscan
1500026319
А интересно, кто-нибудь отрабатывал до конца такие длительные контракты?
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