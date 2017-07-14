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    «Реал» объявил о подписании шестилетнего контракта с Себальосом

    Пресс-служба «Реала» объявила о достижении договоренности о переходе полузащитника «Бетиса» Даниэля Себальоса. 20-летний футболист в ближайшее время будет представлен в качестве игрока мадридского клуба.

    Контракт игрока с «Королевским клубом» рассчитан на шесть лет. Официальная презентация Даниэля состоится 20 июля в 14:00 по московскому времени. Уже на следующий день хавбек присоединится к «Реалу» в США, где команда готовится к новому сезону.

    В прошедшем сезоне Себальос сыграл в 30 матчах испанской Примеры, забив два гола и отдав две результативные передачи.

    Таблица летних трансферов Примеры​

    Источник: ФК «Реал»

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    14.07.2017 11:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 14 июля 2017, 12:58

      А интересно, кто-нибудь отрабатывал до конца такие длительные контракты?

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 14 июля 2017, 12:16

      Он конечно парень толковый , но думаю, что самое лучшее для Себальоса будет следующие один-два года как минимум сыграть где нибудь в аренде, например в том же Бетисе .Дани уже привык играть много , а в Реале он вообще не будет играть пока, по крайней мере в старте. А вообще для Реала эта весьма хорошая покупка, с одной стороны он может и заиграть за команду в перспективе , а с другой через пару лет его можно будет и продать например в Англию за дорого , если он не подойдет Реалу конечно. Желаю ему успехов в карьере.

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