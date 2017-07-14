«Реал» объявил о подписании шестилетнего контракта с Себальосом

Пресс-служба «Реала» объявила о достижении договоренности о переходе полузащитника «Бетиса» Даниэля Себальоса. 20-летний футболист в ближайшее время будет представлен в качестве игрока мадридского клуба.

Контракт игрока с «Королевским клубом» рассчитан на шесть лет. Официальная презентация Даниэля состоится 20 июля в 14:00 по московскому времени. Уже на следующий день хавбек присоединится к «Реалу» в США, где команда готовится к новому сезону.

В прошедшем сезоне Себальос сыграл в 30 матчах испанской Примеры, забив два гола и отдав две результативные передачи.

Таблица летних трансферов Примеры​