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Начо
Начо
Завершил карьеру
24 июня 1980 (46), Малага
#23 | Защитник
174 см | 70 кг
Испания
Статистика
Новости
Публикации
«Ливерпуль», «Ювентус», «Рома» следят за ситуацией вокруг контракта Начо
2021.03.24 23:02
2
Начо: «Не понимаю, что происходит с «Реалом»
2018.01.13 20:42
1
В «Реале» рекордное количество испанцев за 13 лет
2017.07.16 12:00
1
«Реал» продлит контракт с пятью футболистами
2017.06.08 21:23
1
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2016.01.20 08:47
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