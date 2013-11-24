|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|16
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.02.2014
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|5:0
|Бетис (Севилья)
|02.02.2014
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Эспаньол (Барселона)
|24.01.2014
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|4:2
|Бетис (Севилья)
|18.01.2014
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:5
|Реал (Мадрид)
|12.01.2014
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|89'
|04.01.2014
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|21.12.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Альмерия (Альмерия)
|15.12.2013
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|5:1
|Бетис (Севилья)
|01.12.2013
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|24.11.2013
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|4:0
|Бетис (Севилья)
|10.11.2013
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:4
|Барселона (Барселона)
|03.11.2013
|1' -90'
|Малага (Малага)
|3:2
|Бетис (Севилья)
|01.11.2013
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Леванте (Валенсия)
|27.10.2013
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|5:0
|Бетис (Севилья)
|20.10.2013
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Эльче (Эльче)
|06.10.2013
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|3:1
|Бетис (Севилья)
|29.09.2013
|61' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|26.09.2013
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|22.09.2013
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Гранада (Гранада)
|62'
|15.09.2013
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Валенсия (Валенсия)
|01.09.2013
|1' -17'
|Эспаньол (Барселона)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|26.08.2013
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Сельта (Виго)
|18.08.2013
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Бетис (Севилья)