Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Начо - статистика

    Защитник
    Имя Игнасио Перес
    Фамилия Сантамария
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Малага
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 июня 1980 (42 года)
    Рост 174
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 16 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.02.2014 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 5:0 Бетис (Севилья)
    02.02.2014 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:0 Эспаньол (Барселона)
    24.01.2014 1' -90' Сельта (Виго) 4:2 Бетис (Севилья)
    18.01.2014 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:5 Реал (Мадрид)
    12.01.2014 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Осасуна (Памплона)
    89'
    04.01.2014 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    21.12.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:1 Альмерия (Альмерия)
    15.12.2013 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 5:1 Бетис (Севилья)
    01.12.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 2:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    24.11.2013 Был в запасе Севилья (Севилья) 4:0 Бетис (Севилья)
    10.11.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 1:4 Барселона (Барселона)
    03.11.2013 1' -90' Малага (Малага) 3:2 Бетис (Севилья)
    01.11.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Леванте (Валенсия)
    27.10.2013 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 5:0 Бетис (Севилья)
    20.10.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Эльче (Эльче)
    06.10.2013 1' -90' Хетафе (Хетафе) 3:1 Бетис (Севилья)
    29.09.2013 61' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    26.09.2013 1' -90' Атлетик (Бильбао) 2:1 Бетис (Севилья)
    22.09.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Гранада (Гранада)
    62'
    15.09.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 3:1 Валенсия (Валенсия)
    01.09.2013 1' -17' Эспаньол (Барселона) 0:0 Бетис (Севилья)
    26.08.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Сельта (Виго)
    18.08.2013 1' -90' Реал (Мадрид) 2:1 Бетис (Севилья)
    • Читайте нас: 
    11