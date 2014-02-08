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Начо
Статистика
Начо - статистика
Завершил карьеру
24 июня 1980 (46), Малага
#23 | Защитник
174 см | 70 кг
Испания
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Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
16
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
5 : 0
08.02.2014
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2 : 0
02.02.2014
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
4 : 2
24.01.2014
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
0 : 5
18.01.2014
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1 : 2
12.01.2014
Осасуна
1' - 90'
89'
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0 : 0
04.01.2014
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
0 : 1
21.12.2013
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Реал Сосьедад
5 : 1
15.12.2013
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
2 : 2
01.12.2013
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
4 : 0
24.11.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
1 : 4
10.11.2013
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Малага
3 : 2
03.11.2013
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
0 : 0
01.11.2013
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
5 : 0
27.10.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
1 : 2
20.10.2013
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
3 : 1
06.10.2013
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
1 : 0
29.09.2013
Вильярреал
61' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
2 : 1
26.09.2013
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
0 : 0
22.09.2013
Гранада
1' - 90'
62'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
3 : 1
15.09.2013
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
0 : 0
01.09.2013
Бетис
1' - 17'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 2
26.08.2013
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2 : 1
18.08.2013
Бетис
1' - 90'
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