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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Бетис
Севилья - Бетис: обзор матча 24 ноября 2013
Севилья
24.11.2013, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 14 тур
4 : 0
Завершен
Бетис
3'
К. Бакка
44'
С. Мбиа
59'
Витоло
88'
В. Иборра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Бетис
90'
+2
Желтая карточка
Х. Матилья
ГОЛ! 4:0!
В. Иборра
Пас отдал
И. Ракитич
88'
Замена
Х. Самперио
️️️️
Витоло
86'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
77'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Х. Антонио Рейес
70'
69'
Замена
Х. Матилья
️️️️
Х. Молина
60'
Замена
Р. Кастро
️️️️
А. Вадильо
ГОЛ! 3:0!
Витоло
Пас отдал
К. Бакка
59'
52'
Желтая карточка
Х. Торрес
46'
Замена
Ж. Фигерас
️️️️
М. Штайнхофер
45'
+2
Желтая карточка
Ноно
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
С. Мбиа
Пас отдал
И. Ракитич
44'
42'
Вторая желтая
Паулао
37'
Желтая карточка
Паулао
34'
Желтая карточка
А. Вадильо
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
24
Хуанфран
ЦП
30
Ноно
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
23
Начо
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
21
Чули
ЦФ
3-5-1-1
34
Бету
5
Морено
90
Фигейраш
17
Фасио
23
Карришу
10
Иборра
11
Ракитич
25
Мбиа
19
Рейес
7
Витоло
70
Бакка
4-3-2-1
13
Сара
17
Штайнхофер
4
Амайя
3
Паулао
12
Вила
24
Хуанфран
30
Ноно
25
Торрес
25
Верду
14
Вадильо
19
Молина
7
Витоло
29
Самперио
29
Самперио
7
Витоло
19
Рейес
8
Перотти
8
Перотти
19
Рейес
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
17
Штайнхофер
21
Фигерас
21
Фигерас
17
Штайнхофер
19
Молина
8
Матилья
8
Матилья
19
Молина
14
Вадильо
24
Кастро
24
Кастро
14
Вадильо
Остались в запасе
Севилья
Бетис
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Стефан Андерсен
ВР
23
Начо
ЛЗ
27
Хуанкар
ЦП
21
Чули
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
23
Начо
ЛЗ
27
Хуанкар
ЦП
21
Чули
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Севилья - Бетис
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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