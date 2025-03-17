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Кевин Гамейро
Кевин Гамейро
Завершил карьеру
9 апреля 1987 (39)
#9 | Нападающий
170 см | 65 кг
Франция | Португалия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
4-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 37 лет
2025.03.17 22:49
«Валенсия» хочет отпустить восемь игроков, чтобы освободить место для молодых талантов
2020.07.15 14:32
3
Гамейро забил 11 голов в последних 12 домашних матчах Лиги Европы
2019.05.09 23:36
Гамейро, Родриго, Гедеш – в составе «Валенсии» на матч с «Краснодаром»; Сафонов, Ольссон, Вандерсон сыграют у гостей
2019.03.07 21:59
Гамейро забил 25 голов после выхода на замену. Это лучший результат в топ-5 лигах Европы за последние 10 сезонов
2019.03.04 10:40
Фото
Гамейро показал подбитый в матче с «Барселоной» глаз
2019.02.03 18:42
1
Официально: Гамейро перейдет в «Валенсию» из «Атлетико»
2018.08.12 21:59
1
Калинич завтра пройдет медосмотр в «Атлетико». Гамейро перейдет в «Валенсию»
2018.08.06 23:08
2
«Боруссия» предлагает 20 миллионов «Атлетико» за Гамейро
2018.08.03 06:56
Гамейро – первый француз, выигравший Лигу Европы четыре раза
2018.05.17 06:27
2
Примера. «Атлетико» с минимальным счетом переиграл «Депортиво»
2018.04.01 23:37
Коста и Гамейро не приедут в Москву на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Локомотивом»
2018.03.13 18:37
16
Коста получил сильный ушиб и может пропустить матч с «Локомотивом»
2018.03.13 15:34
Иммобиле претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
2018.02.23 09:05
2
Гризманн стал ассистентом последних трех голов Гамейро в Примере
2018.02.19 06:07
Примера. «Атлетик» перед матчем со «Спартаком» проиграл «Атлетико»
2018.02.18 20:08
5
«Тоттенхэм» попытается арендовать у «Атлетико» Гамейро
2018.01.22 14:49
Торреса не пугает приход Диего Косты в «Атлетико»
2017.12.12 09:53
1
«Атлетико» зимой может продать четверых игроков
2017.12.06 20:40
Лига чемпионов. «Атлетико» дома выиграл у «Ромы»
2017.11.23 00:36
1
Гайтан и Гамейро могут покинуть «Атлетико»
2017.10.03 09:46
«Эвертон» и «Тоттенхэм» следят за ситуацией Гамейро в «Атлетико»
2017.09.30 17:24
Гайтан и Гамейро могут пропустить матч с «Реалом»
2017.04.06 15:51
1
Гамейро: «Видеотехнологии убивают футбол»
2017.03.29 13:50
13
Гамейро может продолжить карьеру в Китае
2017.03.26 11:48
Симеоне ждет от Гамейро дальнейшего прогресса
2017.03.24 07:18
Стерлинг стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
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Гамейро забил четыре гола за последние 69 минут на поле
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