Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    «Валенсия» хочет отпустить восемь игроков, чтобы освободить место для молодых талантов

    «Валенсия» запланировала серьезные изменения в составе.

    По информации Goal, клуб готов расстаться не менее чем с восемью игроками. Среди них значатся имена Даниэля Парехо, Родриго, Жоффри Кондогбиа, Эльякима Мангала, Кевина Гамейро, Яспера Силлессена, Рубена Собрино, Муктара Дьякаби и Тьерри Коррейи.

    Руководство «Валенсии» хочет омолодить состав новыми талантами. Карлос Солер и Хосе Пенья – единственные два игрока, которых клуб хотел бы сохранить на продолжительный срок.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77817
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru