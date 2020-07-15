«Валенсия» хочет отпустить восемь игроков, чтобы освободить место для молодых талантов

«Валенсия» запланировала серьезные изменения в составе.

По информации Goal, клуб готов расстаться не менее чем с восемью игроками. Среди них значатся имена Даниэля Парехо, Родриго, Жоффри Кондогбиа, Эльякима Мангала, Кевина Гамейро, Яспера Силлессена, Рубена Собрино, Муктара Дьякаби и Тьерри Коррейи.

Руководство «Валенсии» хочет омолодить состав новыми талантами. Карлос Солер и Хосе Пенья – два игрока, которых клуб хотел бы сохранить на продолжительный срок.