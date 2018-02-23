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    Иммобиле претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

    Пресс-служба УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели Лиги Европы. По результатам ответных встреч 1/16 финала турнира в него вошли четыре футболиста.

    Среди них значатся нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, который отличился хет-триком в ворота «ФКСБ», полузащитник «Милана» Фабио Борини, принесший победу с минимальным счетом своей команде над «Лудогорцем», нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро, забивший единственный мяч в ворота «Копенгагена», а также полузащитник «Лацио» Петр Зелински, записавший на свой счет еще один гол в ворота «ФКСБ».

    Источник: УЕФА

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    23.02.2018 09:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +95

      rasim05 23 февраля 2018, 10:25

      Петр Зелински игрок наполи, а не Лацио

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 февраля 2018, 09:35

      Это номинанты в личном зачёте.
      А Россия продавила три команды в следующий раунд - это командный зачёт!!))

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