Иммобиле претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

Пресс-служба УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели Лиги Европы. По результатам ответных встреч 1/16 финала турнира в него вошли четыре футболиста.

Среди них значатся нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, который отличился хет-триком в ворота «ФКСБ», полузащитник «Милана» Фабио Борини, принесший победу с минимальным счетом своей команде над «Лудогорцем», нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро, забивший единственный мяч в ворота «Копенгагена», а также полузащитник «Лацио» Петр Зелински, записавший на свой счет еще один гол в ворота «ФКСБ».