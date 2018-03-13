Коста и Гамейро не приедут в Москву на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Локомотивом»

«Атлетико» опубликовал список футболистов, которые отправятся в Москву на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Локомотивом».

В заявке «матрасников» из-за травм отсутствуют нападающие Диего Коста и Кевин Гамейро. Как стало известно сегодня днем, оба игрока травмировались во встрече 28-го тура Примеры с «Сельтой» (3:0). Испанец получил сильный ушиб голеностопа, а француз – повреждение приводящей мышцы бедра.

Всего в заявку мадридцев вошли 20 футболистов.

Вратари: Облак, Вернер, Сан Роман.

Защитники: Годин, Луис, Врсалько, Эрнандес, Хуанфран, Хименес, Серхи.

Полузащитники: Тейе, Коке, Сауль, Габи, Витоло, Морено, Олабе.

Нападающие: Гризманн, Торрес, Корреа.

Поединок «Локомотив» – «Атлетико» пройдет в четверг, 15 марта. В первой игре мадридская команда добыла победу со счетом 3:0.