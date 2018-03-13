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    Коста и Гамейро не приедут в Москву на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Локомотивом»

    «Атлетико» опубликовал список футболистов, которые отправятся в Москву на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Локомотивом».

    В заявке «матрасников» из-за травм отсутствуют нападающие Диего Коста и Кевин Гамейро. Как стало известно сегодня днем, оба игрока травмировались во встрече 28-го тура Примеры с «Сельтой» (3:0). Испанец получил сильный ушиб голеностопа, а француз – повреждение приводящей мышцы бедра.

    Всего в заявку мадридцев вошли 20 футболистов.

    Вратари: Облак, Вернер, Сан Роман.

    Защитники: Годин, Луис, Врсалько, Эрнандес, Хуанфран, Хименес, Серхи.

    Полузащитники: Тейе, Коке, Сауль, Габи, Витоло, Морено, Олабе.

    Нападающие: Гризманн, Торрес, Корреа.

    Поединок «Локомотив» – «Атлетико» пройдет в четверг, 15 марта. В первой игре мадридская команда добыла победу со счетом 3:0.

    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    13.03.2018 18:37
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 14 марта 2018, 20:10

      Проиграли потому,что боялись!
      Если наплевать на статус и "грозность" соперника,играть от себя,как в последний раз,выкладываться на 500%,умирать на поле за себя,болельщиков,за Страну Нашу Великую,то удача улыбнется нам всем!
      Ливер у Милана 3 отыгрывал за 6 минут! и у нас получится,если захотим!
      Вперед,мои Воины!)

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 14 марта 2018, 09:31

      Повезло дрезине.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 13 марта 2018, 21:30

      Там и без них есть кому играть.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 20:55

      Для них это не большая потеря.

      2
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 13 марта 2018, 20:22

      А теперь представьте что локо совершит камбек)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 марта 2018, 19:22

      хорошо конечно, но и без них куча опасных игроков которые могут решить любой эпизод. в любом случаи удачи Локо!

      3
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 13 марта 2018, 19:16

      значит будет полегче и паровоз сольет не 3:0, а по меньше

      -2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > swot1205 13 марта 2018, 21:33

      Вот есть же нормальные болельщики у Спартака. Зачем ты портишь их репутацию? У тебя жизненный принцип такой, нагадить и в кусты?

      -1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 > Антибиотик 17 марта 2018, 17:31

      давай забейся под скамейкой после такого результата. и не надо мне парить про ливерпуль

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 марта 2018, 19:06

      Просто победить 1-0 и все, со спокойной душой вылететь из ЛЕ!

      0
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      Рейтинг: +52

      Malinovskiy 13 марта 2018, 19:03

      Конечно, ведь дело сделано. Зачем зря рисковать здоровьем ведущих футболистов.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 19:02

      Да после 3:0 можно с одним вратарем и с одним Гризманном приехать!!!

      2
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