Коста и Гамейро не приедут в Москву на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Локомотивом»

Проиграли потому,что боялись!
Если наплевать на статус и "грозность" соперника,играть от себя,как в последний раз,выкладываться на 500%,умирать на поле за себя,болельщиков,за Страну Нашу Великую,то удача улыбнется нам всем!
Ливер у Милана 3 отыгрывал за 6 минут! и у нас получится,если захотим!
Вперед,мои Воины!)
«Атлетико» опубликовал список футболистов, которые отправятся в Москву на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Локомотивом».
В заявке «матрасников» из-за травм отсутствуют нападающие Диего Коста и Кевин Гамейро. Как стало известно сегодня днем, оба игрока травмировались во встрече 28-го тура Примеры с «Сельтой» (3:0). Испанец получил сильный ушиб голеностопа, а француз – повреждение приводящей мышцы бедра.
Всего в заявку мадридцев вошли 20 футболистов.
Вратари: Облак, Вернер, Сан Роман.
Защитники: Годин, Луис, Врсалько, Эрнандес, Хуанфран, Хименес, Серхи.
Полузащитники: Тейе, Коке, Сауль, Габи, Витоло, Морено, Олабе.
Нападающие: Гризманн, Торрес, Корреа.
Поединок «Локомотив» – «Атлетико» пройдет в четверг, 15 марта. В первой игре мадридская команда добыла победу со счетом 3:0.