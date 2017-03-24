Симеоне ждет от Гамейро дальнейшего прогресса

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне доволен игрой французского игрока Кевина Гамейро, но ждет от него дальнейшего прогресса.
«Вижу, что Гамейро прогрессирует. Именно так и должно происходить. Но я ожидаю от него намного большего. Он проявляет себя лучше в командной игре, чем в плане голов.
Благодаря ему у нас возросла командная скорость, мы стали лучше контролировать мяч. С тем же Гризманном лучше всех взаимодействует именно Гамейро», – сказал Симеоне.
В текущем сезоне Гамейро сыграл в 26 матчах, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.
Источник: AS