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    Гамейро забил 25 голов после выхода на замену. Это лучший результат в топ-5 лигах Европы за последние 10 сезонов

    В рамках 26-го тура Примеры «Валенсия» дома победила «Атлетик» со счeтом 2:0.

    Второй гол в этом матче забил Кевин Гамейро, который вышел на поле вместо Санти Мины на 70-й минуте.

    Как сообщает Opta, французский форвард отличился уже 25 раз после выхода на замену – это больше, чем любой другой игрок в топ-5 лигах Европы за последние 10 сезонов.

    • Помимо «Валенсии» Гамейро выступал за «Страсбур», «Лорьян», «ПСЖ», «Севилью» и «Атлетико».
    • В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл 35 матчей в составе левантийцев, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Opta

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    04.03.2019 10:40
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