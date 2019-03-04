Гамейро забил 25 голов после выхода на замену. Это лучший результат в топ-5 лигах Европы за последние 10 сезонов

В рамках 26-го тура Примеры «Валенсия» дома победила «Атлетик» со счeтом 2:0.

Второй гол в этом матче забил Кевин Гамейро, который вышел на поле вместо Санти Мины на 70-й минуте.

Как сообщает Opta, французский форвард отличился уже 25 раз после выхода на замену – это больше, чем любой другой игрок в топ-5 лигах Европы за последние 10 сезонов.