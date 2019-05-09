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    Гамейро забил 11 голов в последних 12 домашних матчах Лиги Европы

    «Валенсия» принимает «Арсенал» в ответном полуфинале Лиги Европы (2:2, 69-я минута).

    Нападающий хозяев Кевин Гамейро забил на 11-й и 58-й минутах. В последних 12-ти домашних матчах турнира француз поучаствовал в 12-ти голах – забил 11 и отдал одну результативную передачу.

    Напомним, беспроигрышная серия испанского клуба в домашних матчах ЛЕ составляет 11 встреч. Команда выиграла последние восемь.

    За лондонцев забили форварды Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт.

    Источник: OptaJoe

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    09.05.2019 23:36
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