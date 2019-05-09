Гамейро забил 11 голов в последних 12 домашних матчах Лиги Европы

«Валенсия» принимает «Арсенал» в ответном полуфинале Лиги Европы (2:2, 69-я минута).

Нападающий хозяев Кевин Гамейро забил на 11-й и 58-й минутах. В последних 12-ти домашних матчах турнира француз поучаствовал в 12-ти голах – забил 11 и отдал одну результативную передачу.

Напомним, беспроигрышная серия испанского клуба в домашних матчах ЛЕ составляет 11 встреч. Команда выиграла последние восемь.

За лондонцев забили форварды Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт.