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    «Валенсия» не проигрывает в 11 домашних матчах ЛЕ подряд. Через 10 минут – ответный полуфинал с «Арсеналом»

    В 22:00 «Валенсия» примет «Арсенал» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Унаи Эмери.

    Испанский клуб не проигрывает «Месталье» в 11-ти матчах турнира подряд. Серия началась с победы над «Санкт-Галленом» на групповом этапе розыгрыша-2012/13 и продолжилась в сезоне-2015/16 и текущем.

    Победная серия команды Марселино Гарсии Тораля составляет восемь игр.

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 21:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7578

      vashinin 21 минуту назад

      не пугайте меня так)) Я за Эмери!

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      Рейтинг: +301

      Pубик Докоян 50 минут назад

      даю свое резиновое очко, что финал будет инглиш !!!!!

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