«Валенсия» не проигрывает в 11 домашних матчах ЛЕ подряд. Через 10 минут – ответный полуфинал с «Арсеналом»

В 22:00 «Валенсия» примет «Арсенал» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Унаи Эмери.

Испанский клуб не проигрывает «Месталье» в 11-ти матчах турнира подряд. Серия началась с победы над «Санкт-Галленом» на групповом этапе розыгрыша-2012/13 и продолжилась в сезоне-2015/16 и текущем.

Победная серия команды Марселино Гарсии Тораля составляет восемь игр.