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    Озил, Ляказетт и Обамеянг – в атаке «Арсенала» на матч с «Валенсией»

    Известны стартовые составы «Валенсии» и «Арсенала» на ответный полуфинал Лиги Европы.

    Первый завершился победой лондонцев со счетом 3:1.

    «Валенсия»: Нето, Гарай, Гайя, Пиччини, Габриэл, Васс, Парехо, Коклен, Гедеш, Родриго, Гамейро.

    «Арсенал»: Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Папастатопулос, Торрейра, Мэйтленд-Найлс, Джака, Озил, Ляказетт, Обамеянг.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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