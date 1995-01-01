Озил, Ляказетт и Обамеянг – в атаке «Арсенала» на матч с «Валенсией»

Известны стартовые составы «Валенсии» и «Арсенала» на ответный полуфинал Лиги Европы.
Первый завершился победой лондонцев со счетом 3:1.
«Валенсия»: Нето, Гарай, Гайя, Пиччини, Габриэл, Васс, Парехо, Коклен, Гедеш, Родриго, Гамейро.
«Арсенал»: Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Папастатопулос, Торрейра, Мэйтленд-Найлс, Джака, Озил, Ляказетт, Обамеянг.
- Начало – в 22:00 мск. За событиями матча можно будет следить в онлайне «Бомбардира».
- В параллельной встрече «Челси» примет «Айнтрахт» (1:1). Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию.