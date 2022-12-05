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    Марселино Гарсия Тораль

    Тренер
    Имя Марселино
    Фамилия Гарсия Тораль
    Гражданство Испания
    Дата рождения 14 августа 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Атлетик 5 3 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.01.2022 Атлетико Манча-Реаль 0 : 2 Атлетик
    20.01.2022 Атлетик 3 : 2 Барселона
    03.02.2022 Атлетик 1 : 0 Реал
    10.02.2022 Атлетик 1 : 1 Валенсия
    02.03.2022 Валенсия 1 : 0 Атлетик
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