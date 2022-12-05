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Марселино Гарсия Тораль
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Кто выйдет в четвертьфинал ЛЧ? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
3
19:23
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1
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20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
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19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
3
19:19
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Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
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18:40
Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
18:33
Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»
4
18:21
Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
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18:10
«Лечение не принесло ожидаемых результатов». Умяров больше не сыграет в этом сезоне
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18:04
Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской
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17:53
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17:47
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17:33
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17:25
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16:59
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«Спартак» обратился к Потаповой, которая вышла в футболке клуба на теннисный матч
2
16:53
Канчельскис объяснил, почему российские судьи – слабейшие в Европе
2
16:43
Стало известно, кто может стать восьмым участником чемпионата CAFA, в котором сыграет Россия
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16:27
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16:11
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Марселино Гарсия Тораль
Тренер
Имя
Марселино
Фамилия
Гарсия Тораль
Гражданство
Испания
Дата рождения
14 августа 1965
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Суперкубок Испании 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Суперкубок Испании 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Товарищеские матчи 2015
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Атлетик
5
3
1
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
06.01.2022
Атлетико Манча-Реаль
0 : 2
Атлетик
20.01.2022
Атлетик
3 : 2
Барселона
03.02.2022
Атлетик
1 : 0
Реал
10.02.2022
Атлетик
1 : 1
Валенсия
02.03.2022
Валенсия
1 : 0
Атлетик
19 февраля
10:58
«Атлетико» составил шорт-лист тренеров на замену Симеоне
2
5 декабря 2022
15:31
Стало известно, кто сменит Луиса Энрике в сборной Испании после ЧМ-2022
2
5 октября 2022
10:06
Марселино ждет назначения в сборную Испании
1
3 октября 2022
10:33
«Севилья» определила двух тренеров на замену Лопетеги
24 мая 2022
15:31
Марселино покинул пост главного тренера «Атлетика»
24 марта 2022
20:44
Энрике может покинуть сборную Испании после ЧМ-2022. Марселино и Вальверде – кандидаты на замену
19 мая 2021
16:42
Тедеско может возглавить «Фиорентину»
14
26 апреля 2021
09:24
Журналист Скира: «Тоттенхэм» рассматривает четырех кандидатов на пост тренера, приоритет – Нагельсман
1
5 марта 2021
16:00
Metaratings: «Спартак» зимой вел переговоры с Марселино, Жардимом и Сетьеном
20
18 января 2021
07:59
Марселино – первый тренер в истории, победивший «Барселону» в двух финалах подряд
3
4 января 2021
08:39
Марселино – новый главный тренер «Атлетика»
10 апреля 2020
11:03
Ди Марцио: Марселино отказал «Милану». Эмери – альтернативный вариант
13 февраля 2020
08:58
Агент Марселино опроверг договоренность с «Миланом»
12 февраля 2020
16:50
Mundo Deportivo: Бывший тренер «Валенсии» Марселино возглавит «Милан»
3
28 декабря 2019
21:50
Марселино – основной претендент на пост главного тренера «Монако»
1
30 ноября 2019
08:59
Экс-тренер «Валенсии» Марселино может возглавить «Арсенал»
14 сентября 2019
01:12
Марселино: «Меня уволили из «Валенсии» за победу в Кубке Испании»
8
12 сентября 2019
17:48
Экс-защитник «Зенита» Гарай раскритиковал руководство «Валенсии» за увольнение Марселино
1
11 сентября 2019
22:18
Фото
Черышев попрощался с уволенным тренером «Валенсии» Марселино
19:17
Официально
Селадес стал новым главным тренером «Валенсии»
1
17:16
«Валенсия» уволила Марселино. Вместо него могут назначить бывшего помощника Лопетеги
2
14:35
Football Espana: президент «Валенсии» уволит Марселино
2
30 июля 2019
18:24
Моуринью может возглавить «Валенсию»
8
01:59
Марселино может покинуть пост главного тренера «Валенсии»
26 мая 2019
06:37
Тренер «Валенсии» Марселино: «Я самый счастливый человек в мире»
3
4 апреля 2019
08:59
Марселино – о победе над «Реалом»: «Мы сыграли на высоком уровне»
2
14 марта 2019
23:37
Тренер «Валенсии»: «Краснодар» забил невероятный мяч. У них все впереди»
9
1 марта 2019
08:57
Марселино – о выходе в финал кубка Испании: «Один из самых счастливых дней в моей жизни»
24 февраля 2019
09:09
Тренер «Валенсии» Марселино: «Краснодар» – не очень престижная команда»
39
20 октября 2018
22:07
Тренер «Валенсии» Гарсия Тораль: «Думаю, Черышев выбыл ненадолго»
5
Предыдущая
1
2
3
Следующая
06.11.2017 11:30
«Валенсия» сейчас лучше «Реала» и «Атлетико». Как ей это удалось?
Самая яркая команда этого сезона Ла Лиги, которую собрали только летом.
3
05.05.2016 22:05
«Севилья» и «Ливерпуль» ворвались в финал Лиги Европы. Ключевые события полуфиналов
«Севилья» уверенно разобралась с «Шахтером». «Ливерпуль» не оставил шансов «Вильярреалу». «Бомбардир» отследил все ключевые эпизоды великолепных полуфиналов Лиги Европы.
3
17.06.2016 10:00
Почему Денис Черышев выбрал «Вильярреал»
Россиянин Денис Черышев наконец-то полноценно ушел из «Реала», вернувшись в клуб, где провел пока лучшие моменты своей карьеры. Блог «Русские и тут» рассказывает, зачем Денис принял такое решение, имея на руках множество других вариантов.
3
12.01.2016 22:54
В погоне за "золотым местом".
Дальнейшая судьба Дениса Черышева...
1
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