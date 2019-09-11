Черышев попрощался с уволенным тренером «Валенсии» Марселино

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев обратился к Марселино Гарсии Торалю, уволенному руководством испанского клуба сегодня, 11 сентября.

«Мистер, у меня никогда не будет достаточно слов, чтобы поблагодарить вас за все, что вы сделали для меня. Вы сделали нас обладателем Кубка Испании, мы играли в Лиге чемпионов и вместе преодолели много трудностей. Я желаю и надеюсь, что у вас все будет хорошо в будущем, и не сомневаюсь, что так оно и будет. Я благодарю вас за доверие, несмотря на плохие дни и травмы», – написал Черышев в своем инстаграме.

Вместо Марселино на пост главного тренера «Валенсии» был назначен Альберт Селадес .

. Под руководством 54-летнего специалиста клуб выигрывал Кубок Испании, а также доходил до полуфинала Лиги Европы.

28-летний Черышев выступает за «Валенсию» с лета 2016 года.