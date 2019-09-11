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    Черышев попрощался с уволенным тренером «Валенсии» Марселино

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев обратился к Марселино Гарсии Торалю, уволенному руководством испанского клуба сегодня, 11 сентября.

    «Мистер, у меня никогда не будет достаточно слов, чтобы поблагодарить вас за все, что вы сделали для меня. Вы сделали нас обладателем Кубка Испании, мы играли в Лиге чемпионов и вместе преодолели много трудностей. Я желаю и надеюсь, что у вас все будет хорошо в будущем, и не сомневаюсь, что так оно и будет. Я благодарю вас за доверие, несмотря на плохие дни и травмы», – написал Черышев в своем инстаграме.

    • Вместо Марселино на пост главного тренера «Валенсии» был назначен Альберт Селадес.
    • Под руководством 54-летнего специалиста клуб выигрывал Кубок Испании, а также доходил до полуфинала Лиги Европы.
    • 28-летний Черышев выступает за «Валенсию» с лета 2016 года.

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    Публикация от text (@cheryshev90)

    Источник: инстаграм Дениса Черышева

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