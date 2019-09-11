Селадес стал новым главным тренером «Валенсии»

«Валенсия» объявила о назначении Альберта Селадеса на пост главного тренера команды.

Испанский клуб подписал с 41-летним специалистом контракт до 30 июня 2021 года. Ранее Селадес работал помощником Хулена Лопетеги в «Реале», а также тренировал сборные Испании разных возрастов.