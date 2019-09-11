«Валенсия» уволила Марселино. Вместо него могут назначить бывшего помощника Лопетеги

«Валенсия» на своем сайте объявила об увольнении с поста главного тренера команды Марселино Гарсии Тораля.
«Клуб хочет поблагодарить Марселино за работу и самоотверженность, пожелать ему больших успехов в будущем», – говорится в заявлении на сайте клуба.
Ожидается, что «Валенсия» назначит на место Марселино бывшего тренера сборной Испании U-21 и второго помощника Хулена Лопетеги в «Реале» Альберта Селадеса, пишет AS.
- Селадес – воспитанник «Барселоны». Играл в «Барселоне», «Реале», «Сарагосе» и других командах. Завершил карьеру игрока в 2010 году.
- Марселино возглавлял «Валенсию» с 2017 года.
- Команда под его руководством выиграла Кубок Испании в прошлом сезоне.