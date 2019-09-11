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    «Валенсия» уволила Марселино. Вместо него могут назначить бывшего помощника Лопетеги

    «Валенсия» на своем сайте объявила об увольнении с поста главного тренера команды Марселино Гарсии Тораля.

    «Клуб хочет поблагодарить Марселино за работу и самоотверженность, пожелать ему больших успехов в будущем», – говорится в заявлении на сайте клуба.

    Ожидается, что «Валенсия» назначит на место Марселино бывшего тренера сборной Испании U-21 и второго помощника Хулена Лопетеги в «Реале» Альберта Селадеса, пишет AS.

    • Селадес – воспитанник «Барселоны». Играл в «Барселоне», «Реале», «Сарагосе» и других командах. Завершил карьеру игрока в 2010 году.
    • Марселино возглавлял «Валенсию» с 2017 года.
    • Команда под его руководством выиграла Кубок Испании в прошлом сезоне.

    Источник: AS

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