«Валенсия» уволила Марселино. Вместо него могут назначить бывшего помощника Лопетеги

«Валенсия» на своем сайте объявила об увольнении с поста главного тренера команды Марселино Гарсии Тораля.

«Клуб хочет поблагодарить Марселино за работу и самоотверженность, пожелать ему больших успехов в будущем», – говорится в заявлении на сайте клуба.

Ожидается, что «Валенсия» назначит на место Марселино бывшего тренера сборной Испании U-21 и второго помощника Хулена Лопетеги в «Реале» Альберта Селадеса, пишет AS.