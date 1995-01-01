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    Агент Марселино опроверг договоренность с «Миланом»

    Эухенио Ботас, агент бывшего главного тренера «Валенсии» Марселино Гарсии Тораля, не подтвердил информацию о достижении договоренности между испанским специалистом и «Миланом».

    «Это нормально, что Марселино хочет работать в большой европейской команде в следующем сезоне. «Милан», благодаря их славной истории, является одним из важнейших клубов.

    В ответ на новости из Испании о том, что Марселино возглавит «Милан» в следующем сезоне, мы можем подтвердить, что Марселино никогда не встречался с Паоло Мальдини и на данный момент не получал никаких предложений от «Милана» о работе в следующем сезоне. Таким образом, информация неверна и не соответствует действительности», – сказал агент.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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