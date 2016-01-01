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    Metaratings: «Спартак» зимой вел переговоры с Марселино, Жардимом и Сетьеном

    Стало известно, кто мог возглавить «Спартак» во время зимнего перерыва.

    По информации Metaratings, спортивный директор клуба Дмитрий Попов вел переговоры с Марселино Гарсией Торалем, Леонарду Жардимом и Кике Сетьеном.

    В итоге Марселино отказал «Спартаку», Жардим потребовал зарплату в размере 6 миллионов евро, что не устроило москвичей, а кандидатура Сетьена не устроила акционеров клуба.

    • Доменико Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона.
    • О своем решении немец объявил в декабре перед зимней паузой.
    • Команда идет на четвертом месте в РПЛ.

    «Спартак» опроверг, что Тедеско мог продлить контракт при условии увеличения зарплаты

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:00
    Комментарии20
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      Рейтинг: +894

      Sky Spartak 2 часа назад

      Хорошо,что никого из них не подписали...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2738

      Бомбардиръ 2 часа назад

      К хрюшкам никто не идет. Тогда поищут тренера в свинарнике, а может получится)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9230

      Литейный4 2 часа назад

      А в итоге окажется очередной физрук на срок до года. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3056

      erma 3 часа назад

      Ну что, путем исключения остается Валера?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16009

      vladimir-7 > erma 2 часа назад

      Который туда не пойдет и он об этом сказал давно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +357

      99-й 3 часа назад

      Никто не хочет быть свинопасом?))

      2
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      ...
      Рейтинг: +5865

      "supermax" > 99-й 3 часа назад

      за их бабосами и ты первый прибежишь...и хвостиком еще повиляешь..да и не только свинопасом будешь

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +771

      Вальдемар IV > "supermax" 1 час назад

      правда с карьерой придется закончить, как и многим, только один эмери всплыл в севилье

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23128

      пьяныйхоровод > "supermax" 1 час назад

      Поверь , я лучше за копейки буду снег в Удельном парке убирать , чем в свинарнике на любой блатной должности за лукойловские мульёны .

      -1
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      ...
      Рейтинг: -1212

      Бoрат > пьяныйхоровод 56 минут назад

      Гыгыгы . Ну ты , дяденька совсем зап*здился , так поешь потому что знаешь НИКТО НИКОГДА туда тебя не позовет . Гыгыгы .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7725

      NewLife 3 часа назад

      Длительная неопределенность в этом вопросе уже настораживает и говорит не в пользу руководства клуба.

      2
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      Рейтинг: +50

      Bulat Sultanov > NewLife 3 часа назад

      В чём заключается несправедливость?

      0
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      Рейтинг: +7725

      NewLife > Bulat Sultanov 3 часа назад

      неопределенность - читай правильно ))

      1
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      Рейтинг: +50

      Bulat Sultanov > NewLife 3 часа назад

      Ок, понял)

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      ...
      Рейтинг: +2778

      neim > NewLife 2 часа назад

      А может эта неопределённость и правда в пользу Тедеско ? Выклянчит себе под это дело пару лишних лямом, да и останется ?

      0
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      Рейтинг: +26777

      oyabun 3 часа назад

      Обратили бы внимание на отечественных тренеров.

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      Рейтинг: +50

      Bulat Sultanov > oyabun 3 часа назад

      Например?

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      Рейтинг: +26777

      oyabun > Bulat Sultanov 2 часа назад

      Из свободных Бердыев и Семин. Из занятых лучшие кандидатуры Карпин и Федотов, но эти конечно из области мечтаний.

      1
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      Рейтинг: +8499

      Hektor 84 > oyabun 2 часа назад

      Из отечественных или Бердыев или Карпин. Семин и Федотов не лучший вариант. Федотов средненький тренер, типо как пиджак Спартак тренировал, их уровень тренировать средние команды. А Семина болелы Локо не поймут, а Спартаковские не примут. Семин хоть и самый титулованный Российский тренер но считаю он себя исчерпал. Хоть не так давно Локо с ним был чемпионом и играл в ЛЧ прогресса при нем не было. ЛЧ одну за другой они провалили, ну и в РПЛ особенного ничего не показывали, при его тренерстве в основе ни один молодой футболист не заиграл. Миранчуки, Макеев и т д играли еще до его прихода.

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      Рейтинг: +771

      Вальдемар IV > Hektor 84 1 час назад

      средние команды федотова? выходит спартачок еще ниже, раз их опрокидывали и оренбург и сочи не раз, просто видимо он газовый, а федуну красный свет на голубое везде

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