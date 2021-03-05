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  • Metaratings: «Спартак» зимой вел переговоры с Марселино, Жардимом и Сетьеном

Metaratings: «Спартак» зимой вел переговоры с Марселино, Жардимом и Сетьеном

5 марта 2021, 16:00
19

Стало известно, кто мог возглавить «Спартак» во время зимнего перерыва.

По информации Metaratings, спортивный директор клуба Дмитрий Попов вел переговоры с Марселино Гарсией Торалем, Леонарду Жардимом и Кике Сетьеном.

В итоге Марселино отказал «Спартаку», Жардим потребовал зарплату в размере 6 миллионов евро, что не устроило москвичей, а кандидатура Сетьена не устроила акционеров клуба.

  • Доменико Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона.
  • О своем решении немец объявил в декабре перед зимней паузой.
  • Команда идет на четвертом месте в РПЛ.

«Спартак» опроверг, что Тедеско мог продлить контракт при условии увеличения зарплаты

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Марселино Жардим Леонарду Сетьен Энрике
Комментарии (19)
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oyabun
1614951497
Обратили бы внимание на отечественных тренеров.
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NewLife
1614951840
Длительная неопределенность в этом вопросе уже настораживает и говорит не в пользу руководства клуба.
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99-й
1614952565
Никто не хочет быть свинопасом?))
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erma
1614954195
Ну что, путем исключения остается Валера?
Ответить
Sky Spartak
1614955322
Хорошо,что никого из них не подписали...
Ответить
житель СПб
1614968639
Ого! Вот кто имеет достаточные деньги в Лиге... Зенит на это по финансам сейчас не готов.
Ответить
maygli
1614980802
Бердыев сильнее любого из этой тройки.
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zigbert
1615020152
О всех этих тренерах уже слышали. Но лучше бы подписать своего. К примеру Черевченко.
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