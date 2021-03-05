Metaratings: «Спартак» зимой вел переговоры с Марселино, Жардимом и Сетьеном

Стало известно, кто мог возглавить «Спартак» во время зимнего перерыва.
По информации Metaratings, спортивный директор клуба Дмитрий Попов вел переговоры с Марселино Гарсией Торалем, Леонарду Жардимом и Кике Сетьеном.
В итоге Марселино отказал «Спартаку», Жардим потребовал зарплату в размере 6 миллионов евро, что не устроило москвичей, а кандидатура Сетьена не устроила акционеров клуба.
- Доменико Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона.
- О своем решении немец объявил в декабре перед зимней паузой.
- Команда идет на четвертом месте в РПЛ.
«Спартак» опроверг, что Тедеско мог продлить контракт при условии увеличения зарплаты
Источник: Metaratings