«Спартак» опроверг, что Тедеско мог продлить контракт при условии увеличения зарплаты

Сегодня Metaratings сообщил, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был готов подписать новый контракт с клубом с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

По информации источника, руководство москвичей отказало специалисту, попросив вернуться к вопросу продления соглашения в конце сезона, после чего тот объявил об уходе.

В «Спартаке» появившиеся данные опровергли.

«Информация о готовности Тедеско переподписать контракт на улучшенных условиях не соответствует действительности. Стороны не дошли до обсуждения нового возможного соглашения из-за позиции главного тренера», – сказал глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.