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  • «Спартак» опроверг, что Тедеско мог продлить контракт при условии увеличения зарплаты

«Спартак» опроверг, что Тедеско мог продлить контракт при условии увеличения зарплаты

5 марта 2021, 14:54
5

Сегодня Metaratings сообщил, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был готов подписать новый контракт с клубом с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

По информации источника, руководство москвичей отказало специалисту, попросив вернуться к вопросу продления соглашения в конце сезона, после чего тот объявил об уходе.

В «Спартаке» появившиеся данные опровергли.

«Информация о готовности Тедеско переподписать контракт на улучшенных условиях не соответствует действительности. Стороны не дошли до обсуждения нового возможного соглашения из-за позиции главного тренера», – сказал глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (5)
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Отжогин
1614947974
До Тедески дошло, куда нелегкая занесла, тут и денег никаких не надо, уйти бы с наименьшими потерями (особенно - репутационными).
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DOCTOR PENALTY
1614948998
Это было бы безумием, но у Федуна всё возможно.
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Юрий Крутько
1614964473
Тедеско должен доплачивать,а не ему повышать зарплату с такой невзрачной игрой...
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житель СПб
1614965178
Скромность этого парня зашкаливает....
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