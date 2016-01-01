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    «Спартак» опроверг, что Тедеско мог продлить контракт при условии увеличения зарплаты

    Сегодня Metaratings сообщил, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был готов подписать новый контракт с клубом с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

    По информации источника, руководство москвичей отказало специалисту, попросив вернуться к вопросу продления соглашения в конце сезона, после чего тот объявил об уходе.

    В «Спартаке» появившиеся данные опровергли.

    «Информация о готовности Тедеско переподписать контракт на улучшенных условиях не соответствует действительности. Стороны не дошли до обсуждения нового возможного соглашения из-за позиции главного тренера», – сказал глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии11
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      Рейтинг: +895

      Юрий Крутько 9 минут назад

      Тедеско должен доплачивать,а не ему повышать зарплату с такой невзрачной игрой...

      0
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      Рейтинг: +9230

      Литейный4 2 часа назад

      Жаль, что не подпишут. Этот самый смешной из всех последних 15 физруков свинарника. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: -109

      Pudel_OK 3 часа назад

      ОПЯТЬ АЛАРМОПСОВЫЕ ТУТ ВОНЯЮТ!!! СОБАКИ ДРАНЫЕ!!! НЕСМЕШЛО УЖЕ

      0
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      Рейтинг: +14036

      alarm 4 часа назад

      такого эпичного визгаря спартаку нужно продлить! прыгает, хрюкает, руками машет, хряк!

      3
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      Рейтинг: -109

      Pudel_OK > alarm 3 часа назад

      ПРИКРАТИ СЮДА ПИСАТЬ ВСЯКУЮ ДИЧ!!! НАДОЕЛО УЖЕ!!!

      0
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      Рейтинг: +54

      SpartakFirst064 > alarm 1 час назад

      Опять вшивый нарисовался, шёл бы поработал для разнообразия, или таких дебил не куда не берут,,

      1
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      Рейтинг: +14036

      alarm > Pudel_OK 1 час назад

      гы-гы!

      2
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      Рейтинг: +14036

      alarm > SpartakFirst064 1 час назад

      гы-гы-гы!

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      Рейтинг: +20259

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Это было бы безумием, но у Федуна всё возможно.

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      Рейтинг: +19514

      silver29 4 часа назад

      тедеско не тренер, возможно ему и предлагали в клубе новую должность "ростовой куклы", но он почему-то отказался.

      2
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      Рейтинг: +14

      Отжогин 4 часа назад

      До Тедески дошло, куда нелегкая занесла, тут и денег никаких не надо, уйти бы с наименьшими потерями (особенно - репутационными).

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