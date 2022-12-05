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    Стало известно, кто сменит Луиса Энрике в сборной Испании после ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике уйдет из национальной команды после ЧМ-2022.

    По информации Marca, экс-тренер «Севильи» и «Валенсии» Марселино – главный кандидат на замену Энрике.

    • Энрике тренирует сборную Испании с 2019 года.
    • Команда под его руководством дошла до 1/2 финала Евро-2020.
    • На ЧМ-2022 испанцы вышли из группы со 2-го места и сыграют в 1/8 финала с Марокко.

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    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12302

      Алексей З 53 минуты назад

      Да по барабану кто будет.
      В Испании наверно только Эмери что-то из себя представляет как тренер.
      Гвардиоле нужен ярд на закупку игроков , но в сборной это не канает.

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