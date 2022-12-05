Стало известно, кто сменит Луиса Энрике в сборной Испании после ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике уйдет из национальной команды после ЧМ-2022.

По информации Marca, экс-тренер «Севильи» и «Валенсии» Марселино – главный кандидат на замену Энрике.

Энрике тренирует сборную Испании с 2019 года.

Команда под его руководством дошла до 1/2 финала Евро-2020.

На ЧМ-2022 испанцы вышли из группы со 2-го места и сыграют в 1/8 финала с Марокко.

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