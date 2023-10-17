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  • Марселино рассказал, как ультрас «Марселя» вынудили его покинуть клуб

Марселино рассказал, как ультрас «Марселя» вынудили его покинуть клуб

17 октября 2023, 16:02

Бывший тренер «Марселя» Марселино Тораль назвал причину своего ухода из французского клуба спустя три месяца после заключения контракта.

«Президент «Марселя» сказал мне: «Вы не сможете работать в таких условиях». Ультрас клуба вошли к нему в офис для запланированного диалога, и их глава стал угрожать, что, если я не буду уволен, они покинут клуб, а также потребовал от президента гарантии этого увольнения», – сказал Марселино.

  • Марселино возглавлял «Марсель» с июня по сентябрь 2023 года.
  • Под руководством испанского специалист клуб провел семь матчей, в которых одержал две победы, трижды сыграл вничью и потерпел два поражения.
  • Сейчас 58-летний наставник находится без работы.

Источник: Relevo
Франция. Лига 1 Марселино
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