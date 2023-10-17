Марселино рассказал, как ультрас «Марселя» вынудили его покинуть клуб

Бывший тренер «Марселя» Марселино Тораль назвал причину своего ухода из французского клуба спустя три месяца после заключения контракта.

«Президент «Марселя» сказал мне: «Вы не сможете работать в таких условиях». Ультрас клуба вошли к нему в офис для запланированного диалога, и их глава стал угрожать, что, если я не буду уволен, они покинут клуб, а также потребовал от президента гарантии этого увольнения», – сказал Марселино.