Football Espana: президент «Валенсии» уволит Марселино

Президент и владелец «Валенсии» Питер Лим решил отправить в отставку главного тренера Марселино и спортивного директора Матео Алемани, сообщает Football Espana.

В июле сообщалось, что Марселино Гарсия Тораль может уйти в отставку, если клуб покинет Алемани, у которого возник конфликт с Лимом.

После трех туров «Валенсия» занимает 10-е место в таблице с 4 очками.