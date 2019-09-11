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    Football Espana: президент «Валенсии» уволит Марселино

    Президент и владелец «Валенсии» Питер Лим решил отправить в отставку главного тренера Марселино и спортивного директора Матео Алемани, сообщает Football Espana.

    В июле сообщалось, что Марселино Гарсия Тораль может уйти в отставку, если клуб покинет Алемани, у которого возник конфликт с Лимом.

    После трех туров «Валенсия» занимает 10-е место в таблице с 4 очками.

    • Марселино возглавляет «Валенсию» с 2017 года.
    • Команда под его руководством выиграла Кубок Испании в прошлом сезоне.
    • Контракт тренера с клубом истекает следующим летом.

    Источник: Football Espana

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    11.09.2019 14:35
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 11 сентября 2019, 14:51

      У Валенсии 4 очка, а не 3

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 11 сентября 2019, 14:37

      Тот случай, когда заголовок чуть ли не длиннее статьи))

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