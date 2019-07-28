Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Марселино может покинуть пост главного тренера «Валенсии»

    Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль может уйти в отставку, сообщает Marca.

    По информации источника, 53-летний специалист рассматривает вариант с уходом из клуба, если его покинет нынешний генеральный директор Матео Алемани.

    У Алемани возник конфликт с владельцем «Валенсии» Питером Лимом, из-за чего сингапурский бизнесмен может уволить функционера.

    • Марселино возглавляет «Валенсию» с 2017 года.
    • Команда под его руководством выиграла Кубок Испании в прошлом сезоне.
    • Контракт тренера с клубом истекает следующим летом.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79116
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72740
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru