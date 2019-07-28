Марселино может покинуть пост главного тренера «Валенсии»

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль может уйти в отставку, сообщает Marca.

По информации источника, 53-летний специалист рассматривает вариант с уходом из клуба, если его покинет нынешний генеральный директор Матео Алемани.

У Алемани возник конфликт с владельцем «Валенсии» Питером Лимом, из-за чего сингапурский бизнесмен может уволить функционера.