Марселино может покинуть пост главного тренера «Валенсии»

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль может уйти в отставку, сообщает Marca.
По информации источника, 53-летний специалист рассматривает вариант с уходом из клуба, если его покинет нынешний генеральный директор Матео Алемани.
У Алемани возник конфликт с владельцем «Валенсии» Питером Лимом, из-за чего сингапурский бизнесмен может уволить функционера.
- Марселино возглавляет «Валенсию» с 2017 года.
- Команда под его руководством выиграла Кубок Испании в прошлом сезоне.
- Контракт тренера с клубом истекает следующим летом.