Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Фиорентину».

По информации Firenze Viola, Тедеско – один основных из кандидатов на пост главного тренера итальянского клуба.

Помимо него «Фиорентину» могут возглавить тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо, наставник «Ромы» Паулу Фонсека и главный тренер «Атлетика» Марселино.