Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Тедеско может возглавить «Фиорентину»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Фиорентину».

    По информации Firenze Viola, Тедеско – один основных из кандидатов на пост главного тренера итальянского клуба.

    Помимо него «Фиорентину» могут возглавить тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо, наставник «Ромы» Паулу Фонсека и главный тренер «Атлетика» Марселино.

    • Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини планирует уйти из клуба летом.
    • Тедеско попрощался со «Спартаком». Он не стал продлевать контракт с клубом.
    • В «Фиорентине» играет бывший футболист «Спартака» Александр Кокорин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Firenze Viola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:42
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7961

      NewLife 20 минут назад

      Коко позвал, надо уважить))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17663

      vladimir-7 1 час назад

      Кокорин не играет в Фиорентине, а числится. А как же Шальке без Тедеско?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85687
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru