Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Фиорентину».
По информации Firenze Viola, Тедеско – один основных из кандидатов на пост главного тренера итальянского клуба.
Помимо него «Фиорентину» могут возглавить тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо, наставник «Ромы» Паулу Фонсека и главный тренер «Атлетика» Марселино.
- Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини планирует уйти из клуба летом.
- Тедеско попрощался со «Спартаком». Он не стал продлевать контракт с клубом.
- В «Фиорентине» играет бывший футболист «Спартака» Александр Кокорин.
Источник: Firenze Viola