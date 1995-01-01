Экс-защитник «Зенита» Гарай раскритиковал руководство «Валенсии» за увольнение Марселино

Тёрки были у управленца с владельцем клуба, и причём здесь добротный тренер, принесший трофей валенсийцам? Д..билизм...
Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай возмутился отставкой главного тренера команды Марселино.
«Тот, кто принял это решение, вообще не обратил внимания на нас. Я скажу громко и четко: это нечестно!» – сказал Гарай.
- Марселино был уволен в среду.
- Под руководством 54-летнего специалиста клуб выигрывал Кубок Испании, а также доходил до полуфинала Лиги Европы.
- Вместо Марселино на пост главного тренера «Валенсии» был назначен Альберт Селадес.
- В 2016 году «Зенит» продал Гарая в «Валенсию». С тех пор аргентинец провел за испанский клуб 94 матча и забил пять голов.