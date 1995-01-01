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    Экс-защитник «Зенита» Гарай раскритиковал руководство «Валенсии» за увольнение Марселино

    Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай возмутился отставкой главного тренера команды Марселино.

    «Тот, кто принял это решение, вообще не обратил внимания на нас. Я скажу громко и четко: это нечестно!» – сказал Гарай.

    • Марселино был уволен в среду.
    • Под руководством 54-летнего специалиста клуб выигрывал Кубок Испании, а также доходил до полуфинала Лиги Европы.
    • Вместо Марселино на пост главного тренера «Валенсии» был назначен Альберт Селадес.
    • В 2016 году «Зенит» продал Гарая в «Валенсию». С тех пор аргентинец провел за испанский клуб 94 матча и забил пять голов.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6567

      ivanthebest 43 минуты назад

      Тёрки были у управленца с владельцем клуба, и причём здесь добротный тренер, принесший трофей валенсийцам? Д..билизм...

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