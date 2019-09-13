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    Марселино: «Меня уволили из «Валенсии» за победу в Кубке Испании»

    Бывший главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль считает, что его уволили с занимаемого поста за победу в минувшем розыгрыше Кубка Испании.

    «Я абсолютно уверен, что спусковым крючком для этой ситуации стала победа в Кубке Испании. В течение всего прошлого сезона мы получали прямые и косвенные сообщения, чтобы мы отказались от борьбы за этот трофей.

    Когда мы отправились 19 июля в Сингапур, Питер Лим (владелец «Валенсии» – прим. «Бомбардира») поздравил меня с выходом в Лигу чемпионов, но не с победой в Кубке. Вы можете понять мое удивление?», – заявил Марселино на специальной пресс-конференции.

    Источник: Mundo Deportivo

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