Марселино: «Меня уволили из «Валенсии» за победу в Кубке Испании»

Бывший главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль считает, что его уволили с занимаемого поста за победу в минувшем розыгрыше Кубка Испании.

«Я абсолютно уверен, что спусковым крючком для этой ситуации стала победа в Кубке Испании. В течение всего прошлого сезона мы получали прямые и косвенные сообщения, чтобы мы отказались от борьбы за этот трофей.

Когда мы отправились 19 июля в Сингапур, Питер Лим (владелец «Валенсии» – прим. «Бомбардира») поздравил меня с выходом в Лигу чемпионов, но не с победой в Кубке. Вы можете понять мое удивление?», – заявил Марселино на специальной пресс-конференции.