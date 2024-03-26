Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Марселино Гарсия Тораль
Новости
Марселино Гарсия Тораль - новости
Испания
14 августа 1965 (61)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Фото
Клуб, занявший 3-е место в Примере, сменил тренера
2 июня
2
Третья команда Примеры лишится главного тренера
4 мая
1
Фото
Назван лучший тренер Примеры в марте – он обошел Анчелотти и Хави
2024.03.26 01:00
«Вильярреал» выбрал нового тренера
2023.11.13 18:37
Марселино рассказал, как ультрас «Марселя» вынудили его покинуть клуб
2023.10.17 16:02
«Севилья» рассматривает семь кандидатов на пост главного тренера
2023.10.09 12:12
2
«Марсель» объявил об увольнении Марселино: он провел всего семь матчей
2023.09.20 15:58
«Марсель» назвал имя нового главного тренера
2023.06.24 08:24
«Атлетико» составил шорт-лист тренеров на замену Симеоне
2023.02.19 10:58
1
Стало известно, кто сменит Луиса Энрике в сборной Испании после ЧМ-2022
2022.12.05 15:31
1
Марселино ждет назначения в сборную Испании
2022.10.05 10:06
1
«Севилья» определила двух тренеров на замену Лопетеги
2022.10.03 10:33
Марселино покинул пост главного тренера «Атлетика»
2022.05.24 15:31
Энрике может покинуть сборную Испании после ЧМ-2022. Марселино и Вальверде – кандидаты на замену
2022.03.24 20:44
Тедеско может возглавить «Фиорентину»
2021.05.19 16:42
12
Журналист Скира: «Тоттенхэм» рассматривает четырех кандидатов на пост тренера, приоритет – Нагельсман
2021.04.26 09:24
1
Metaratings: «Спартак» зимой вел переговоры с Марселино, Жардимом и Сетьеном
2021.03.05 16:00
19
Марселино – первый тренер в истории, победивший «Барселону» в двух финалах подряд
2021.01.18 07:59
2
Марселино – новый главный тренер «Атлетика»
2021.01.04 08:39
Ди Марцио: Марселино отказал «Милану». Эмери – альтернативный вариант
2020.04.10 11:03
Агент Марселино опроверг договоренность с «Миланом»
2020.02.13 08:58
Mundo Deportivo: Бывший тренер «Валенсии» Марселино возглавит «Милан»
2020.02.12 16:50
3
Марселино – основной претендент на пост главного тренера «Монако»
2019.12.28 21:50
1
Экс-тренер «Валенсии» Марселино может возглавить «Арсенал»
2019.11.30 08:59
Марселино: «Меня уволили из «Валенсии» за победу в Кубке Испании»
2019.09.14 01:12
8
Экс-защитник «Зенита» Гарай раскритиковал руководство «Валенсии» за увольнение Марселино
2019.09.12 17:48
1
Фото
Черышев попрощался с уволенным тренером «Валенсии» Марселино
2019.09.11 22:18
Официально
Селадес стал новым главным тренером «Валенсии»
2019.09.11 19:17
1
«Валенсия» уволила Марселино. Вместо него могут назначить бывшего помощника Лопетеги
2019.09.11 17:16
2
Football Espana: президент «Валенсии» уволит Марселино
2019.09.11 14:35
2
1
2
3
Главные новости
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
3
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
3
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
3
Фото
Определен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
Вчера, 21:37
10
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+