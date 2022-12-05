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Марселино Гарсия Тораль
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
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Все новости
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
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14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
3
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
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Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
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Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
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12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
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12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
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12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
7
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
5
10:53
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Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
8
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
Видео
Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
1
10:17
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Сделает ли Хвича шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов? Угадайте исход матча и поборитесь за 100 000 рублей!
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Марселино Гарсия Тораль - новости
Тренер
Имя
Марселино
Фамилия
Гарсия Тораль
Гражданство
Испания
Дата рождения
14 августа 1965
Статистика
Новости
Статьи
Посты
19 февраля
10:58
«Атлетико» составил шорт-лист тренеров на замену Симеоне
2
5 декабря 2022
15:31
Стало известно, кто сменит Луиса Энрике в сборной Испании после ЧМ-2022
2
5 октября 2022
10:06
Марселино ждет назначения в сборную Испании
1
3 октября 2022
10:33
«Севилья» определила двух тренеров на замену Лопетеги
24 мая 2022
15:31
Марселино покинул пост главного тренера «Атлетика»
24 марта 2022
20:44
Энрике может покинуть сборную Испании после ЧМ-2022. Марселино и Вальверде – кандидаты на замену
19 мая 2021
16:42
Тедеско может возглавить «Фиорентину»
14
26 апреля 2021
09:24
Журналист Скира: «Тоттенхэм» рассматривает четырех кандидатов на пост тренера, приоритет – Нагельсман
1
5 марта 2021
16:00
Metaratings: «Спартак» зимой вел переговоры с Марселино, Жардимом и Сетьеном
20
18 января 2021
07:59
Марселино – первый тренер в истории, победивший «Барселону» в двух финалах подряд
3
4 января 2021
08:39
Марселино – новый главный тренер «Атлетика»
10 апреля 2020
11:03
Ди Марцио: Марселино отказал «Милану». Эмери – альтернативный вариант
13 февраля 2020
08:58
Агент Марселино опроверг договоренность с «Миланом»
12 февраля 2020
16:50
Mundo Deportivo: Бывший тренер «Валенсии» Марселино возглавит «Милан»
3
28 декабря 2019
21:50
Марселино – основной претендент на пост главного тренера «Монако»
1
30 ноября 2019
08:59
Экс-тренер «Валенсии» Марселино может возглавить «Арсенал»
14 сентября 2019
01:12
Марселино: «Меня уволили из «Валенсии» за победу в Кубке Испании»
8
12 сентября 2019
17:48
Экс-защитник «Зенита» Гарай раскритиковал руководство «Валенсии» за увольнение Марселино
1
11 сентября 2019
22:18
Фото
Черышев попрощался с уволенным тренером «Валенсии» Марселино
19:17
Официально
Селадес стал новым главным тренером «Валенсии»
1
17:16
«Валенсия» уволила Марселино. Вместо него могут назначить бывшего помощника Лопетеги
2
14:35
Football Espana: президент «Валенсии» уволит Марселино
2
30 июля 2019
18:24
Моуринью может возглавить «Валенсию»
8
01:59
Марселино может покинуть пост главного тренера «Валенсии»
26 мая 2019
06:37
Тренер «Валенсии» Марселино: «Я самый счастливый человек в мире»
3
4 апреля 2019
08:59
Марселино – о победе над «Реалом»: «Мы сыграли на высоком уровне»
2
14 марта 2019
23:37
Тренер «Валенсии»: «Краснодар» забил невероятный мяч. У них все впереди»
9
1 марта 2019
08:57
Марселино – о выходе в финал кубка Испании: «Один из самых счастливых дней в моей жизни»
24 февраля 2019
09:09
Тренер «Валенсии» Марселино: «Краснодар» – не очень престижная команда»
39
20 октября 2018
22:07
Тренер «Валенсии» Гарсия Тораль: «Думаю, Черышев выбыл ненадолго»
5
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