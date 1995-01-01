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    Экс-тренер «Валенсии» Марселино может возглавить «Арсенал»

    «Арсенал» заинтересован в услугах бывшего главного тренера «Валенсии» Марселино Гарсии Тораля.

    По информации The Sun, лондонский клуб уже контактировал с испанским специалистом, которого в сентябре уволили из «Валенсии» из-за конфликта с руководством.

    Также рассматриваются кандидатуры Массимилиано Аллегри, Нуну Эшпириту Санту и Карло Анчелотти.

    • В четверг «Арсенал» уволил Унаи Эмери.
    • Исполняющим обязанности главного тренера назначен Фредерик Юнгберг.
    • По итогам 13 туров команда занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: The Sun

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