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  • Экс-тренер «Валенсии» Марселино может возглавить «Арсенал»

Экс-тренер «Валенсии» Марселино может возглавить «Арсенал»

30 ноября 2019, 08:59

«Арсенал» заинтересован в услугах бывшего главного тренера «Валенсии» Марселино Гарсии Тораля.

По информации The Sun, лондонский клуб уже контактировал с испанским специалистом, которого в сентябре уволили из «Валенсии» из-за конфликта с руководством.

Также рассматриваются кандидатуры Массимилиано Аллегри, Нуну Эшпириту Санту и Карло Анчелотти.

  • В четверг «Арсенал» уволил Унаи Эмери.
  • Исполняющим обязанности главного тренера назначен Фредерик Юнгберг.
  • По итогам 13 туров команда занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Арсенал Марселино
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