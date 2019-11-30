Экс-тренер «Валенсии» Марселино может возглавить «Арсенал»

«Арсенал» заинтересован в услугах бывшего главного тренера «Валенсии» Марселино Гарсии Тораля.

По информации The Sun, лондонский клуб уже контактировал с испанским специалистом, которого в сентябре уволили из «Валенсии» из-за конфликта с руководством.

Также рассматриваются кандидатуры Массимилиано Аллегри, Нуну Эшпириту Санту и Карло Анчелотти.