Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Фредерик Юнгберг
Фредерик Юнгберг
Завершил карьеру
16 апреля 1977 (49)
#21 | Полузащитник
184 см | 78 кг
Швеция
Статистика
Новости
Публикации
Сака повторил достижение Анри и Юнгберга
2023.01.23 08:39
1
Юнгберг останется в тренерском штабе «Арсенала»
2019.12.23 21:48
Юнгберг – о реакции Озила на замену: «Разберемся с этим»
2019.12.16 00:00
Юнгберг: «Важная победа над «Вест Хэмом», но для игроков «Арсенала», а не для меня»
2019.12.10 06:40
Фото
Обамеянг сходил в туалет в концовке матча с «Брайтоном»
2019.12.06 15:59
6
Юнгберг: «У «Арсенала» непростая ситуация – не выиграли много матчей, перестали в себя верить»
2019.12.06 06:23
2
АПЛ. «Арсенал» в первом матче Юнгберга не смог победить «Норвич»
2019.12.01 18:59
The Athletic: Эмери могут уволить из «Арсенала» сегодня, его место займет Юнгберг
2019.11.29 12:57
The Athletic: «Арсенал» рассматривает кандидатуру Юнгберга на замену Эмери
2019.10.17 06:56
2
Юнгберг станет помощником Эмери в «Арсенала» со следующего сезона
2019.06.17 16:59
5
Экс-полузащитник «Арсенала» Юнгберг стал помощником главного тренера «Вольфсбурга»
2017.03.02 17:34
Юнгберг: «Венгер никогда не ныл насчет денег, хотя был ограничен в финансах»
2016.09.21 21:05
4
Венгер отказался от услуг Юнгберга
2016.09.04 06:16
2
Юнгберг возглавит юношескую команду «Арсенала»
2016.08.07 08:27
1
Юнгберг назначен на должность тренера академии «Арсенала»
2016.01.08 13:11
Главные новости
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
Видео
Шнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
2
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
1
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
9
Фото
Месси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
1
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
8
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
1
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
4
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+