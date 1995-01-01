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    Обамеянг сходил в туалет в концовке матча с «Брайтоном»

    И.о. главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг рассказал, почему в концовке матча 15-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2) команда несколько минут играла в меньшинстве.

    Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг убежал в раздевалку, но вернулся в игру до финального свистка. По словам Юнгберга, футболист отлучался в туалет.

    «Он убежал и вернулся две-три минуты спустя. Если ты плохо себя чувствуешь, с этим ничего не поделать», – сказал Юнгберг.

    • После 15 туров «Арсенал» идет на 10-м месте в таблице.
    • Серия лондонцев без побед в АПЛ составляет семь матчей.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8620

      KLIM777 36 минут назад

      обосрался как и его донная команда

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1579

      koli4ka 1 час назад

      Пьер-Эмерик,с облегчением,Вас ребята...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +432

      LMI 1 час назад

      Полегчало ?

      1
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