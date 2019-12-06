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Обамеянг сходил в туалет в концовке матча с «Брайтоном»

6 декабря 2019, 15:59
6

И.о. главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг рассказал, почему в концовке матча 15-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2) команда несколько минут играла в меньшинстве.

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг убежал в раздевалку, но вернулся в игру до финального свистка. По словам Юнгберга, футболист отлучался в туалет.

«Он убежал и вернулся две-три минуты спустя. Если ты плохо себя чувствуешь, с этим ничего не поделать», – сказал Юнгберг.

  • После 15 туров «Арсенал» идет на 10-м месте в таблице.
  • Серия лондонцев без побед в АПЛ составляет семь матчей.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Арсенал Брайтон Юнгберг Фредерик Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (6)
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LMI
1575637244
Полегчало ?
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koli4ka
1575640077
Пьер-Эмерик,с облегчением,Вас ребята...
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Cules2013
1575644361
Недавно так Рамос делал)
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Борис23
1575653773
Судя по фото - тренер говорит: Только по-маленькому, чтоб до конца матча вернулся!
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Chesn0k
1575656085
лучше так, чем как линекер на поле в своём дерьме измазаться)
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