Обамеянг сходил в туалет в концовке матча с «Брайтоном»

И.о. главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг рассказал, почему в концовке матча 15-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2) команда несколько минут играла в меньшинстве.

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг убежал в раздевалку, но вернулся в игру до финального свистка. По словам Юнгберга, футболист отлучался в туалет.

«Он убежал и вернулся две-три минуты спустя. Если ты плохо себя чувствуешь, с этим ничего не поделать», – сказал Юнгберг.