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    Юнгберг: «У «Арсенала» непростая ситуация – не выиграли много матчей, перестали в себя верить»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредерик Юнгберг объяснил причины поражения в матче 15-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2).

    «Мы плохо создавали моменты в первой половине игры. Нельзя так включаться в игру. В перерыве мы обсудили этот момент, все сказали: «Это не «Арсенал». Надо перевернуть игру в свою пользу». Мы лучше начали, но снова пропустили. Можно смело сказать, нам не хватило уверенности. Мы просто отдали противнику 45 минут на своем поле. Постараюсь вернуть игрокам уверенность.

    Конечно, потрясены итоговым счетом, но надо продолжать работать. У нас непростая ситуация – не выиграли много матчей, перестали в себя верить», – заявил швед.

    • Безвыигрышная серия лондонской команды достигла девяти встреч.
    • Как сообщает Gracenote Live, подобное произошло впервые с 1977 года.
    • В последний раз лондонцы побеждали 24 октября в поединке Лиги Европы с «Виторией Гимараеш».

    Источник: BBC

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    Сегодня, 06:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +430

      LMI 1 час назад

      Это худший Арсенал, который лично я вижу с конца 90-х прошлого века. Это просто ужасный, отвратительный Арсенал.
      И вот что мне кажется, да нет - я уже практически уверен - дело то не в стареющем и якобы безидейном Венгере было, дело и не в Эмери плохо говорящем и занудливом было. Дело в самих этих игроках, которые просто таки не желают играть. Вот и все. В команде совершенный бардак, как в ясельной группе детского садка. Игроки не являются командой, а команда соответственно единым целым. Вероятно многие уже попросту даже не номер отбывают на поле, а так - с усилием воли вообще на него выходят, а в мыслях представляют себя в Барселоне, Милане, Менхенгладбахе, США и т.д., и желательно уже нынешней зимой.
      Арсенал впал в глубокую яму, и как будет вылазить (для начала просто вылазить), и кто будет это делать - вопрос. Мне кажется данный клуб нужно начинать делать категорически с нуля, продавать нафиг всех этих звезд и мегафутболистов, набирать сырую, но горящую молодежь (как это делает Челси) и начинать жить по-новому. Думаю другого пути нет

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