Юнгберг: «У «Арсенала» непростая ситуация – не выиграли много матчей, перестали в себя верить»

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредерик Юнгберг объяснил причины поражения в матче 15-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2).

«Мы плохо создавали моменты в первой половине игры. Нельзя так включаться в игру. В перерыве мы обсудили этот момент, все сказали: «Это не «Арсенал». Надо перевернуть игру в свою пользу». Мы лучше начали, но снова пропустили. Можно смело сказать, нам не хватило уверенности. Мы просто отдали противнику 45 минут на своем поле. Постараюсь вернуть игрокам уверенность.

Конечно, потрясены итоговым счетом, но надо продолжать работать. У нас непростая ситуация – не выиграли много матчей, перестали в себя верить», – заявил швед.