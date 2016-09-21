Юнгберг: «Венгер никогда не ныл насчет денег, хотя был ограничен в финансах»

Бывший игрок «Арсенала» Фредерик Юнгберг поделился своим мнением о главном тренере лондонцев Арсене Венгере.

«Он доказал, что является отличным тренером. Думаю, в прошлом он был немного ограничен в финансах, но никогда не ныл в прессе по этому поводу. Думаю, это говорит о том, какой он прекрасный человек.

Многие хотели видеть новых игроков в «Арсенале» летом, но все знают, что клубы АПЛ богаты, и для них цены повышаются. В итоге Венгеру удалось подписать игроков.

Он вывез клуб с «Хайбери», построил команду, перевез ее на новый стадион, хотя не мог тратить много денег на игроков.

При этом он держал клуб в Лиге чемпионов, а теперь, возможно, снова сможет получать тех игроков, которых хочет.

В прошлом году они были вторыми, а в этом, надеюсь, смогут победить», – сказал Юнгберг.