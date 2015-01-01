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    Юнгберг: «Важная победа над «Вест Хэмом», но для игроков «Арсенала», а не для меня»

    Главный тренер «Арсенала» Фредерик Юнгберг поделился мнением о победе над «Вест Хэмом» (3:1), которая стала для него первой на посту тренера лондонского клуба.

    «Важная победа, но в большей степени для игроков, а не для меня. Последние пару недель они провели под давлением болельщиков, медиа и собственных ожиданий. Они должны были поверить в себя.

    Первые 60 минут мы должны были играть быстрее. Но во втором тайме мы задушили соперника, когда почувствовали, что их игроки устали.

    Голы Пепе и Мартинелли? Они очень здорово справились. Пепе – классный игрок. Ему нужно было время адаптироваться после перехода из Лиги 1. Посмотрите, как он устал к концу матча. Он старается, работает и становится все лучше и лучше.

    Это приятное чувство. Побеждать намного приятнее, чем проигрывать. Но не нужно увлекаться», – заявил Юнгберг.

    • «Арсенал» прервал свою безвыигрышную серию, которая насчитывала девять матчей.
    • Клуб Юнгберга поднялся с 11-го на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
    • «Вест Хэм» остался на 16-й строчке.

    Источник: Sky Sports

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