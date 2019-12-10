Юнгберг: «Важная победа над «Вест Хэмом», но для игроков «Арсенала», а не для меня»

Фредерик Юнгберг поделился впечатлениями о победе над «Вест Хэмом» (3:1), ставшей первой в качестве главного тренера «Арсенала».
«Важная победа, но в большей степени для игроков, а не для меня. Последние пару недель они провели под давлением болельщиков, медиа и собственных ожиданий. Они должны были поверить в себя.
Первые 60 минут мы должны были играть быстрее. Но во втором тайме мы задушили соперника, когда почувствовали, что их игроки устали.
Голы Пепе и Мартинелли? Они очень здорово справились. Пепе – классный игрок. Ему нужно было время адаптироваться после перехода из Лиги 1. Посмотрите, как он устал к концу матча. Он старается, работает и становится все лучше и лучше.
Это приятное чувство. Побеждать намного приятнее, чем проигрывать. Но не нужно увлекаться», – заявил Юнгберг.
- «Арсенал» прервал свою безвыигрышную серию, которая насчитывала девять матчей.
- Клуб Юнгберга поднялся с 11-го на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
- «Вест Хэм» остался на 16-й строчке.