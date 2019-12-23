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Юнгберг останется в тренерском штабе «Арсенала»

23 декабря 2019, 21:48

Новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что Фредрик Юнгберг будет работать в его штабе.

«Мы разговаривали с Фредди после матча. Я ему рассказал о своих идеях, о том, кого хочу пригласить в штаб, об их ролях и зоне ответственности. Мне хотелось узнать, что он чувствует и думает по этому поводу, каковые его ожидания от работы здесь.

Мы поговорили и решили, что для него будет лучше остаться в «Арсенале». Он знает игроков и историю клуба, понимает сложившуюся ситуацию. Его футбольные знания действительно помогут нам стать лучше. Мы начнем новую главу с новыми идеями и новым способом работы. Юнгберг произвел очень хорошее впечатление и готов помочь. Он был очень позитивным», – сказал Артета.

  • Испанский специалист заключил с «Арсеналом» контракт до лета 2023 года.
  • По итогам 18 туров столичная команда занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Арсенал Юнгберг Фредерик Артета Микель
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