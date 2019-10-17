The Athletic: «Арсенал» рассматривает кандидатуру Юнгберга на замену Эмери

Бывший полузащитник «Арсенала» Фредерик Юнгберг может возглавить команду в случае ухода Унаи Эмери.
Как сообщает The Athletic, руководство лондонского клуба всерьез рассматривает кандидатуру шведа, который сейчас входит в тренерский штаб команды.
- По информации The Times, Эмери будет уволен, если «Арсенал» не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.
- По итогам восьми туров лондонцы занимают третье место в турнирной таблице текущего розыгрыша АПЛ.
- 42-летний Юнгберг, будучи футболистом, выступал за «Арсенал» с 1998 по 2007 год.
- С 2016 года (с небольшой паузой, связанной с работой в «Вольфсбурге») швед находится в системе клуба в качестве тренера.
Источник: The Athletic
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