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    The Athletic: «Арсенал» рассматривает кандидатуру Юнгберга на замену Эмери

    Бывший полузащитник «Арсенала» Фредерик Юнгберг может возглавить команду в случае ухода Унаи Эмери.

    Как сообщает The Athletic, руководство лондонского клуба всерьез рассматривает кандидатуру шведа, который сейчас входит в тренерский штаб команды.

    • По информации The Times, Эмери будет уволен, если «Арсенал» не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.
    • По итогам восьми туров лондонцы занимают третье место в турнирной таблице текущего розыгрыша АПЛ.
    • 42-летний Юнгберг, будучи футболистом, выступал за «Арсенал» с 1998 по 2007 год.
    • С 2016 года (с небольшой паузой, связанной с работой в «Вольфсбурге») швед находится в системе клуба в качестве тренера.

    Источник: The Athletic

    Американский сайт о спорте в США и Великобритании. Основан в 2016 году.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +566

      OBOLEV 2 минуты назад

      Учитывая что Фреди открытый гомосексуал, думаю шуму было бы много. Но это только во влажных мыслях источника ;)

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