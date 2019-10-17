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  • The Athletic: «Арсенал» рассматривает кандидатуру Юнгберга на замену Эмери

The Athletic: «Арсенал» рассматривает кандидатуру Юнгберга на замену Эмери

17 октября 2019, 06:56
2

Бывший полузащитник «Арсенала» Фредерик Юнгберг может возглавить команду в случае ухода Унаи Эмери.

Как сообщает The Athletic, руководство лондонского клуба всерьез рассматривает кандидатуру шведа, который сейчас входит в тренерский штаб команды.

  • По информации The Times, Эмери будет уволен, если «Арсенал» не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.
  • По итогам восьми туров лондонцы занимают третье место в турнирной таблице текущего розыгрыша АПЛ.
  • 42-летний Юнгберг, будучи футболистом, выступал за «Арсенал» с 1998 по 2007 год.
  • С 2016 года (с небольшой паузой, связанной с работой в «Вольфсбурге») швед находится в системе клуба в качестве тренера.

Источник: The Athletic

Американский сайт о спорте в США и Великобритании. Основан в 2016 году.

Англия. Премьер-лига Арсенал Юнгберг Фредерик Эмери Унаи
Комментарии (2)
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OBOLEV
1571296460
Учитывая что Фреди открытый гомосексуал, думаю шуму было бы много. Но это только во влажных мыслях источника ;)
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Cules2013
1571297182
Та не... Это будет хуже на уровне Анри в Монако. Эмери может не гений тренерского цеха, но он талантливый специалист с опытом и мировым именем. А Юнгберг новичок - это большой риск, уж тем более для такого клуба, как Арсенал и в такой лиге, как АПЛ.
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