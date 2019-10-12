The Times: «Эмери будет уволен, если «Арсенал» не выйдет в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может лишиться своего поста по итогам этого сезона.

По информации источника, руководство «Арсенала» готово отправить в отставку испанского специалиста, если клуб не выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. Для этого лондонцы должны либо попасть в топ-4 АПЛ, либо выиграть Лигу Европы.