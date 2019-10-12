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  • The Times: «Эмери будет уволен, если «Арсенал» не выйдет в Лигу чемпионов»

The Times: «Эмери будет уволен, если «Арсенал» не выйдет в Лигу чемпионов»

12 октября 2019, 18:43
12

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может лишиться своего поста по итогам этого сезона.

По информации источника, руководство «Арсенала» готово отправить в отставку испанского специалиста, если клуб не выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. Для этого лондонцы должны либо попасть в топ-4 АПЛ, либо выиграть Лигу Европы.

  • «Арсенал» не играл в Лиге чемпионов с сезона-2016/17. Тогда лондонский клуб дошел до 1/8 финала турнира, где проиграл «Баварии» (2:10).
  • В минувшем сезоне «Арсенал» остановился в шаге от попадания в групповой этап Лиги чемпионов, заняв пятое место в АПЛ и проиграв в финале Лиги Европы «Челси» (1:4).
  • После восьми туров «Арсенал» занимает третье место в таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 15 очков.

Источник: The Times
Англия. Премьер-лига Арсенал Эмери Унаи
Комментарии (12)
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absent32
1570895265
а что, монархия в арсенале подошла к концу?!!!)))
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Добрый Бобер
1570895568
Эмери, уходи сейчас! Я знаю один клуб, который ищет тренера. И там уже нет ни Карпина, ни Дзюбы.
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portero
1570896183
Есть время подготовиться к уходу или выдать результат
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Skull_Boy
1570896613
Да не тянет Арсенал за борьбу в зону ЛЧ, состав игроков слабый
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Marley Bob
1570905420
Ничего удивительного.если Арсенал не попадет в топ-4,то это не будет разве считаться провалом?
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Сенситив
1570911249
очередная ахинея от журнашлюшек, в начале октября ванговать прогноз на конец чемпа, щас такую новость про 80% тренеров можно публиковать, как-то так...))
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general.lizyukov
1570915511
Проклятие какое-то на Унаи ((( Никак ему ЛЧ не даётся.
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JackBruce
1570957355
Конечно будет хорошо, если Арсенал попадет в четверку, но тогда Эмери останется, а вот это будет плохо.
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zigbert
1570973464
Задача сложная но выполнимая.
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