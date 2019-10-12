The Times: «Эмери будет уволен, если «Арсенал» не выйдет в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может лишиться своего поста по итогам этого сезона.
По информации источника, руководство «Арсенала» готово отправить в отставку испанского специалиста, если клуб не выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. Для этого лондонцы должны либо попасть в топ-4 АПЛ, либо выиграть Лигу Европы.
- «Арсенал» не играл в Лиге чемпионов с сезона-2016/17. Тогда лондонский клуб дошел до 1/8 финала турнира, где проиграл «Баварии» (2:10).
- В минувшем сезоне «Арсенал» остановился в шаге от попадания в групповой этап Лиги чемпионов, заняв пятое место в АПЛ и проиграв в финале Лиги Европы «Челси» (1:4).
- После восьми туров «Арсенал» занимает третье место в таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 15 очков.
Источник: The Times