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    The Times: «Эмери будет уволен, если «Арсенал» не выйдет в Лигу чемпионов»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может лишиться своего поста по итогам этого сезона.

    По информации источника, руководство «Арсенала» готово отправить в отставку испанского специалиста, если клуб не выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. Для этого лондонцы должны либо попасть в топ-4 АПЛ, либо выиграть Лигу Европы.

    • «Арсенал» не играл в Лиге чемпионов с сезона-2016/17. Тогда лондонский клуб дошел до 1/8 финала турнира, где проиграл «Баварии» (2:10).
    • В минувшем сезоне «Арсенал» остановился в шаге от попадания в групповой этап Лиги чемпионов, заняв пятое место в АПЛ и проиграв в финале Лиги Европы «Челси» (1:4).
    • После восьми туров «Арсенал» занимает третье место в таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 15 очков.

    Источник: The Times

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3487

      Добрый Бобер 6 минут назад

      Эмери, уходи сейчас! Я знаю один клуб, который ищет тренера. И там уже нет ни Карпина, ни Дзюбы.

      0
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      Рейтинг: +1833

      absent32 11 минут назад

      а что, монархия в арсенале подошла к концу?!!!)))

      0
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