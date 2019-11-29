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    The Athletic: Эмери могут уволить из «Арсенала» сегодня, его место займет Юнгберг

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери может быть уволен в пятницу, сообщает The Athletic.

    Если Эмери будет уволен, обязанности главного тренера будет исполнять его ассистент Фредди Юнгберг.

    Ранее стало известно, что руководство «Арсенала» решит судьбу Эмери на экстренном собрании. Сообщалось, что основным кандидатом на смену Эмери является главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

    • В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» после 13 матчей занимает восьмое место, набрав 18 очков.
    • В Лиге Европы лондонцы лидируют в своей группе с 10 очками, но еще не гарантировали выход в плей-офф.
    • Контракт с испанцем рассчитан до лета 2021 года.

    «Арсенал» выдал худшую безвыигрышную серию за последние 27 лет

    Источник: The Athletic

    Американский сайт о спорте в США и Великобритании. Основан в 2016 году.

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