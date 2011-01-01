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    Sky Sports: руководство «Арсенала» решит судьбу Эмери на экстренном собрании

    После поражения от «Айнтрахта» (1:2) в рамках пятого тура Лиги Европы руководство «Арсенала» подняло вопрос о возможном разрыве контракта с главным тренером Унаи Эмери.

    Сегодня, 29 ноября, лондонский клуб проведет экстренное собрание, на котором будут названы возможные кандидаты на место главного тренера.

    Сообщалось, что основным кандидатом на смену Эмери является главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

    • В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» после 13 матчей занимает восьмое место, набрав 18 очков.
    • В Лиге Европы лондонцы лидируют в своей группе с 10 очками, но еще не гарантировали выход в плей-офф.
    • Контракт с испанцем рассчитан до лета 2021 года.

    «Арсенал» выдал худшую безвыигрышную серию за последние 27 лет

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +144

      Борис23 1 минуту назад

      Приговор - казнить, не миловать!

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    • ...
      Рейтинг: +3784

      dinar7777dinar 30 минут назад

      Арсенал дно да и по Венгере уже ничего не было хорошего как и сейчас.

      0
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      Рейтинг: +74

      Proker 1 час назад

      Сегодня попу тренера, арсенал пихнёт очередной вес арсенал.....

      0
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      Рейтинг: +1193

      gor77 1 час назад

      Вывод, если можно так написать, простой - Унаи Эмери, тренер исключительно для Испании!!!
      С "Валенсией" 3 раза был третьим, а с "Севильей" - 3 года подряд выигрывал Лигу Европы!
      А вот в других странах - тишина.

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